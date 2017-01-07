Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с Рождеством Христовым

Дорогие православные христиане Сурского края!

Сердечно поздравляю вас с светлым прекрасным праздником - Рождеством Христовым!

Сегодня завещанные родителями, бережно сохраненные Русской Православной Церковью христианские традиции мира, милосердия и справедливости, сострадания к ближнему развиваются и сеют все самое ценное и доброе в народе.

От всей души желаю, чтобы родившийся Христос – младенец даровал нам крепость духовных и телесных сил, божественную благодать и укрепил в многотрудном служении Отечеству!

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев