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Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с Рождеством Христовым
Сегодня в Пензе
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Дорогие православные христиане Сурского края! Сердечно поздравляю вас с светлым прекрасным праздником - Рождеством Христовым! Сегодня завещанные родителями, бережно сохраненные Русской Православной Церковью христианские традиции мира, милосердия и справедливости, сострадания к ближнему развиваются и сеют все самое ценное и доброе в народе. От всей души желаю, чтобы родившийся Христос – младенец даровал нам крепость духовных и телесных сил, божественную благодать и укрепил в многотрудном служении Отечеству! Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
Дорогие православные христиане Сурского края!
Сердечно поздравляю вас с светлым прекрасным праздником - Рождеством Христовым!
Сегодня завещанные родителями, бережно сохраненные Русской Православной Церковью христианские традиции мира, милосердия и справедливости, сострадания к ближнему развиваются и сеют все самое ценное и доброе в народе.
От всей души желаю, чтобы родившийся Христос – младенец даровал нам крепость духовных и телесных сил, божественную благодать и укрепил в многотрудном служении Отечеству!
Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
Новость: Правительство Пензенской области
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