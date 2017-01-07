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Губернатор принял участие в ночном Рождественском богослужении в субботу, 7 января 2017 года
Сегодня в Пензе
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Праздничная литургия прошла при большом скоплении верующих в Успенском кафедральном соборе Пензы. Ее совершил Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. По окончании Рождественского богослужения губернатор Пензенской области поздравил присутствующих с Великим праздником. «Рождество - это праздник, который объединяет миллионы людей во всем мире, который символизирует возрождение духовности. Сегодня я искренне молился как отец, муж, дедушка - за свою семью, как губернатор - за Пензенскую область, за людей, которые здесь живут, в надежде на то, что ангелы раскроют свои крылья над этой землей. Я молился о том, чтобы не было войн и катастроф, чтобы не гибли люди, чтобы в каждой семье и в душе каждого человека был мир», - сказал Иван Белозерцев. Губернатор поблагодарил священнослужителей и Владыку Серафима за большую подвижническую работу, проводимую Русской православной церковью на пензенской земле. Он подчеркнул, что в 2017 году будет продолжено строительство Спасского кафедрального собора, возведение которого идет благодаря многочисленным пожертвованиям верующих. Особую значимость возрождения святыни отметил и Митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Он обратился к пастве с традиционным Рождественским Посланием. «Христос пришел на эту землю ради каждого из нас, невзирая на то, кто мы — богатые или бедные, облеченные властью или простые граждане. Он пришел не для того, чтобы кого-то из избранных призвать в свое небесное царство, а чтобы всех нас, совершенно разных людей объединить», - сказал глава пензенской митрополии.
Праздничная литургия прошла при большом скоплении верующих в Успенском кафедральном соборе Пензы. Ее совершил Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
По окончании Рождественского богослужения губернатор Пензенской области поздравил присутствующих с Великим праздником.
«Рождество - это праздник, который объединяет миллионы людей во всем мире, который символизирует возрождение духовности. Сегодня я искренне молился как отец, муж, дедушка - за свою семью, как губернатор - за Пензенскую область, за людей, которые здесь живут, в надежде на то, что ангелы раскроют свои крылья над этой землей. Я молился о том, чтобы не было войн и катастроф, чтобы не гибли люди, чтобы в каждой семье и в душе каждого человека был мир», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор поблагодарил священнослужителей и Владыку Серафима за большую подвижническую работу, проводимую Русской православной церковью на пензенской земле.
Он подчеркнул, что в 2017 году будет продолжено строительство Спасского кафедрального собора, возведение которого идет благодаря многочисленным пожертвованиям верующих.
Особую значимость возрождения святыни отметил и Митрополит Пензенский и Нижнеломовский.
Он обратился к пастве с традиционным Рождественским Посланием.
«Христос пришел на эту землю ради каждого из нас, невзирая на то, кто мы — богатые или бедные, облеченные властью или простые граждане. Он пришел не для того, чтобы кого-то из избранных призвать в свое небесное царство, а чтобы всех нас, совершенно разных людей объединить», - сказал глава пензенской митрополии.
Новость: Правительство Пензенской области
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