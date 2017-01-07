Губернатор принял участие в ночном Рождественском богослужении в субботу, 7 января 2017 года

Праздничная литургия прошла при большом скоплении верующих в Успенском кафедральном соборе Пензы. Ее совершил Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

По окончании Рождественского богослужения губернатор Пензенской области поздравил присутствующих с Великим праздником.

«Рождество - это праздник, который объединяет миллионы людей во всем мире, который символизирует возрождение духовности. Сегодня я искренне молился как отец, муж, дедушка - за свою семью, как губернатор - за Пензенскую область, за людей, которые здесь живут, в надежде на то, что ангелы раскроют свои крылья над этой землей. Я молился о том, чтобы не было войн и катастроф, чтобы не гибли люди, чтобы в каждой семье и в душе каждого человека был мир», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил священнослужителей и Владыку Серафима за большую подвижническую работу, проводимую Русской православной церковью на пензенской земле.

Он подчеркнул, что в 2017 году будет продолжено строительство Спасского кафедрального собора, возведение которого идет благодаря многочисленным пожертвованиям верующих.

Особую значимость возрождения святыни отметил и Митрополит Пензенский и Нижнеломовский.

Он обратился к пастве с традиционным Рождественским Посланием.

«Христос пришел на эту землю ради каждого из нас, невзирая на то, кто мы — богатые или бедные, облеченные властью или простые граждане. Он пришел не для того, чтобы кого-то из избранных призвать в свое небесное царство, а чтобы всех нас, совершенно разных людей объединить», - сказал глава пензенской митрополии.