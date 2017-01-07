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 Воскресенье, 08 января 2017
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Участнику трудового фронта, ветерану труда Зое Сергеевне Гараниной исполнилось 90 лет
Сегодня в Пензе
 

Поздравить со знаменательным днем Зою Сергеевну приехали глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов и представитель районного Центра социальной помощи семье и детям. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Зоя Сергеевна окончила Пензенское медицинское училище. После его окончания несколько лет работала фельдшером в Сердобском районе, Пензенской области. Затем семья Гараниной переехала в Пензу, где Зоя Сергеевна долгие годы, вплоть до выхода на заслуженный отдых, работала в Областной онкологической больнице фельдшером.

Так, именинницу наградили юбилейными медалями, поблагодарили за многолетний добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, тепла, уюта, заботы родных и близких людей и долгих лет жизни.

Новость: Администрация города Пензы

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2017-01-07
Участнику трудового фронта, ветерану труда Зое Сергеевне Гараниной исполнилось 90 лет
 Поздравить со знаменательным днем приехали глава администрации Железнодорожного района г. Пензы и представитель районного Центра социальной помощи семье и детям
 

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