Участнику трудового фронта, ветерану труда Зое Сергеевне Гараниной исполнилось 90 лет

Поздравить со знаменательным днем Зою Сергеевну приехали глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов и представитель районного Центра социальной помощи семье и детям.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Зоя Сергеевна окончила Пензенское медицинское училище. После его окончания несколько лет работала фельдшером в Сердобском районе, Пензенской области. Затем семья Гараниной переехала в Пензу, где Зоя Сергеевна долгие годы, вплоть до выхода на заслуженный отдых, работала в Областной онкологической больнице фельдшером.

Так, именинницу наградили юбилейными медалями, поблагодарили за многолетний добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, тепла, уюта, заботы родных и близких людей и долгих лет жизни.