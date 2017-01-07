|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Губернатор посетил строительную площадку школы на улице Шевченко
Сегодня в Пензе
|
Строительство школы на улице Шевченко в Пензе идет с опережением графика, - Иван Белозерцев Глава региона отметил высокую активность подрядчика, выполняющего работы. На данный момент строители возводят первый из трех этажей здания, рассчитанного на 550 детей. По планам, в феврале будет завершено строительство «коробки» школы, начнутся отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций. «Строительство объекта идет с опережением графика, претензий к подрядчику нет. Здесь густонаселенный микрорайон, школа нужна. Обязательно необходимо хорошее наполнение образовательного учреждения оборудованием, качественное благоустройство территории», - резюмировал Иван Белозерцев по итогам осмотра площадки. Ввод школы в эксплуатацию планируется летом 2017 года.
Строительство школы на улице Шевченко в Пензе идет с опережением графика, - Иван Белозерцев
Глава региона отметил высокую активность подрядчика, выполняющего работы. На данный момент строители возводят первый из трех этажей здания, рассчитанного на 550 детей.
По планам, в феврале будет завершено строительство «коробки» школы, начнутся отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций.
«Строительство объекта идет с опережением графика, претензий к подрядчику нет. Здесь густонаселенный микрорайон, школа нужна. Обязательно необходимо хорошее наполнение образовательного учреждения оборудованием, качественное благоустройство территории», - резюмировал Иван Белозерцев по итогам осмотра площадки.
Ввод школы в эксплуатацию планируется летом 2017 года.
Новость: Правительство Пензенской области
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru