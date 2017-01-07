Губернатор посетил строительную площадку школы на улице Шевченко

Строительство школы на улице Шевченко в Пензе идет с опережением графика, - Иван Белозерцев Глава региона отметил высокую активность подрядчика, выполняющего работы. На данный момент строители возводят первый из трех этажей здания, рассчитанного на 550 детей. По планам, в феврале будет завершено строительство «коробки» школы, начнутся отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций. «Строительство объекта идет с опережением графика, претензий к подрядчику нет. Здесь густонаселенный микрорайон, школа нужна. Обязательно необходимо хорошее наполнение образовательного учреждения оборудованием, качественное благоустройство территории», - резюмировал Иван Белозерцев по итогам осмотра площадки. Ввод школы в эксплуатацию планируется летом 2017 года.

Новость: Правительство Пензенской области