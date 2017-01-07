Реконструкция Свердловского моста продолжается

В ходе осмотра объекта, глава региона обозначил необходимость реконструкции городских магистралей.

В настоящее время Свердловский мост закрыт для движения транспорта в связи с масштабными строительными работами, начатыми осенью 2016 года.

Проект реконструкции мостового сооружения протяженностью около 300 метров предусматривает усиление опор, замену пролетных строений, расширение проезжей части, ремонт пешеходных тротуаров, строительство новых инженерных коммуникаций.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 412 млн. рублей.

«Работы идут круглосуточно по графику, без отставания, это хорошо. Но городу сегодня необходимо рассмотреть возможность расширения улиц, которые примыкают к мосту. Мост мы расширяем на 3 метра, значит нужно расширять улицу. Подобную работу нужно сделать не только в районе Свердловского моста, но и в целом по городу Пензе», - отметил Иван Белозерцев.

Завершение реконструкции Свердловского моста запланировано на декабрь 2017 года.