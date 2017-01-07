Предприятия потребительского рынка приводят свои территории в порядок

Снегопад в Пензе продолжается. Этому вопросу уделено основное внимание главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

На утреннем совещании он отметил, что объекты бизнеса должны ответственно относиться к своим обязанностям по уборке снега, ведь это оказывает большое влияние на условия жизни пензенцев и гостей города.

Так, предприятия потребительского рынка приступили к уборке прилегающих территорий. Активные работы начались у таких крупных торговых центров как "ЦУМ", "Пассаж", "Суворовский", "Высшая Лига", "Кагау", "Проспект" и других.

Кроме того, мероприятия по очистке от снега ведутся на территориях ярмарок: на проспекте Строителей, 21а, улице Суворова, 120, улице Стасова, 2, улице Терновского, 224. МУП "Городской центр торговли и услуг" убирает территории ярмарок на улицах Лобачевского и Кижеватова.

Территории киосков и торгово-остановочных комплексов также начали приводить в порядок.