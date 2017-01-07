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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил работу спецтехники на автомагистралях
Сегодня в Пензе
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Сразу после своего утреннего совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем главы Юрием Ильиным и директором Департамента ЖКХ Вячеславом Голохвастовым отправились в объезд городских территорий. Так, Виктор Николаевич проверил работу спецтехники на автомагистралях. В результате инспекции было отмечено, что снегоуборочные машины на дороги вышли. В настоящее время они в количестве 53-х единиц осуществляют очистку дорожного полотна в соответствии с рабочим графиком. - Сегодня такой большой праздник. В этот день мы должны особенно позаботиться о горожанах. Проводить уборку города нужно оперативно и качественно, в большей степени это касается магистралей с большим потоком транспорта. Мы обязаны приложить максимум усилий во избежание аварийных ситуаций, - отметил Виктор Кувайцев.
Сразу после своего утреннего совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем главы Юрием Ильиным и директором Департамента ЖКХ Вячеславом Голохвастовым отправились в объезд городских территорий.
Так, Виктор Николаевич проверил работу спецтехники на автомагистралях.
В результате инспекции было отмечено, что снегоуборочные машины на дороги вышли. В настоящее время они в количестве 53-х единиц осуществляют очистку дорожного полотна в соответствии с рабочим графиком.
- Сегодня такой большой праздник. В этот день мы должны особенно позаботиться о горожанах. Проводить уборку города нужно оперативно и качественно, в большей степени это касается магистралей с большим потоком транспорта. Мы обязаны приложить максимум усилий во избежание аварийных ситуаций, - отметил Виктор Кувайцев.
Новость: Администрация города Пензы
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