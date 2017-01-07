Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил работу спецтехники на автомагистралях

Сразу после своего утреннего совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем главы Юрием Ильиным и директором Департамента ЖКХ Вячеславом Голохвастовым отправились в объезд городских территорий.

Так, Виктор Николаевич проверил работу спецтехники на автомагистралях.

В результате инспекции было отмечено, что снегоуборочные машины на дороги вышли. В настоящее время они в количестве 53-х единиц осуществляют очистку дорожного полотна в соответствии с рабочим графиком.

- Сегодня такой большой праздник. В этот день мы должны особенно позаботиться о горожанах. Проводить уборку города нужно оперативно и качественно, в большей степени это касается магистралей с большим потоком транспорта. Мы обязаны приложить максимум усилий во избежание аварийных ситуаций, - отметил Виктор Кувайцев.