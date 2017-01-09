В министерстве физической культуры и спорта Пензенской области подвели итоги областных соревнований Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в сезоне 2016-2017 годов. Финалы соревнований проходили с 3 по 6 января на спортивных объектах Пензы. В состязаниях приняли участие более 450 юных спортсменов 1999-2006 годов рождения. Среди юношей 2005-2006 годов рождения первое место заняла команда средней школы №№226 г. Заречного. Среди команд юношей 2001-2002 г.р. победила гимназия №13 г.Пензы. Первое место в категории «юноши 1999-2000 г.р.» заняла команда школы №2 с. Средняя Елюзань. Среди девушек 2005-2006 г.р. победа - у команды школы № 2 г. Кузнецка. Первое место среди команд девушек 2003-2004 г.р заняла школа №1 р. п. Беково. Среди команд девушек 2001-2002 г.р. выиграла школа №4 г. Нижний Ломов. Первое место среди команд девушек 1999-2000 г.р – у школы №3 р. п. Земетчино. Победители будут представлять регион в финальных соревнованиях Приволжского федерального округа.

Новость: Правительство Пензенской области