Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 10 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Состоялся хоккейный турнир среди дворовых команд
Сегодня в Пензе
 

На хоккейной площадке на проспекте Строителей, 45 состоялся хоккейный турнир среди дворовых команд. В нем приняли участие команды, сформированные из  школьников города Пензы: школ №№ 18, 58, 68 и гимназии №13.

Результаты турнира распределились следующим образом:

1 место - МБОУ СОШ №68;

2 место - МБОУ СОШ №18;

3 место - МБОУ СОШ №58;

4 место - МАОУ Гимназия №13.

Команды - призеры были награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы; игроки команд награждены медалями.
 

Новость: Администрация города Пензы

2017-01-09
В ходе ссоры брат убил брата
 Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы
 
2017-01-09
Смерть матери от руки сына
 Расследование уголовного дела продолжается
 
2017-01-09
4-месячная девочка скончалась в машине «скорой медицинской помощи»
 В Пензенской области по факту смерти ребенка проводится проверка
 
2017-01-09
КАК ЦВЕТЕТ БОЯРЫШНИК
Пензенские полицейские изъяли незаконную алкогольную продукцию
 
2017-01-09
ОНИ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ
Пензенская полиция переключилась на поимку нового вида наркодилеров - распространителей в сети
 

Новости партнеров
 
На сайте: 17ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru