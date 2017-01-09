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Состоялся хоккейный турнир среди дворовых команд
Сегодня в Пензе
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На хоккейной площадке на проспекте Строителей, 45 состоялся хоккейный турнир среди дворовых команд. В нем приняли участие команды, сформированные из школьников города Пензы: школ №№ 18, 58, 68 и гимназии №13. Результаты турнира распределились следующим образом: 1 место - МБОУ СОШ №68; 2 место - МБОУ СОШ №18; 3 место - МБОУ СОШ №58; 4 место - МАОУ Гимназия №13. Команды - призеры были награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы; игроки команд награждены медалями.
На хоккейной площадке на проспекте Строителей, 45 состоялся хоккейный турнир среди дворовых команд. В нем приняли участие команды, сформированные из школьников города Пензы: школ №№ 18, 58, 68 и гимназии №13.
Результаты турнира распределились следующим образом:
1 место - МБОУ СОШ №68;
2 место - МБОУ СОШ №18;
3 место - МБОУ СОШ №58;
4 место - МАОУ Гимназия №13.
Команды - призеры были награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы; игроки команд награждены медалями.
Новость: Администрация города Пензы
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