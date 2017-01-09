От снарядов до сеялок

Наша земля –наша жизнь. Не зря Пензенская область возлагает такие большие надежды на сельское хозяйство. В этом плане регион растет и ему точно есть чем похвастаться как перед соседними областями, так и перед другими странами. В объектив самых новых, выгодных и перспективных проектов попало предприятие «Белинсксельмаш», которое пустило корни в городе Каменка. Небольшой экскурс в историю: предприятие образовано в 1941 году. Еще тогда завод занимался изготовлением деталей для снарядов, а в 1943 году было дано распоряжение переквалифицировать производство и начать делать первые сеялки на конной тяге. С этого и началась богатая история завода «Белинсксельмаш». Успех они поймали быстро и началось массовое производство.

«На сегодняшний момент мы производим линейку почвообработки - это бороны и культиваторы, а также посевную технику как зерновых, так и технических культур. Самые современные машины – это посевные комплексы «Алькор-10» «Алькор – 7,5». Также идет линейка пневматических УПС «ВЕГА» «ВЕСТА». На сегодняшний момент это крупноузловая сборка, но в 2017 году мы планируем первую опытную партию выпустить собственными силами», - отметил генеральный директор «Белинсксельмаш» Михаил Капелюшный.

Чтобы показать конкурентам из соседних областей и стран свою производственную силу, завод собирает новейшие образцы сельскохозяйственной техники, которая не только не уступает зарубежным в качестве, производстве и долговечности, но еще и стоит на порядок дешевле. Это весомый довод. Преимущества у каменской техники еще и в том, что детали, которые производятся прямо на предприятии, легко изготовить и отправить напрямую потребителю. Что же касается иностранных образцов, то запасные части этих машин можно ждать днями и даже неделями, а эти дни и недели просто катастрофически важны для посевных работ, в результате чего – потерянное время. Учитывая все перечисленное, продукция завода давно зарекомендовала себя на рынке страны и уже прорывается за рубеж.

«70% нашей продукции мы реализуем в России. Южный федеральный округ покупает у нас 80% техники. Оставшиеся 30% мы продаем Казахстану, Молдавии и Украине. У нас были попытки даже продавать Венгрии и Румынии», - добавил генеральный директор «Белинсксельмаш» Михаил Капелюшный.

С таким размахом у предприятия есть все шансы на то, чтобы добиться признания на рынке ближнего и дальнего зарубежья. А теперь, отправимся прямо на производство. Все начинается с этого помещения, где конструкторы просчитывают каждую мелочь и каждую деталь, перед тем как дать добро работникам цехов.

«Наша работа заключается в изготовлении машин. Сначала мы анализируем рынок. После этого выбираются модели, которые более приемлемы для рынка Российской федерации. На базе этих машин формируются новые модели, которые более оптимальны для нашей страны. Этот анализ мы делаем в течении 3-4 месяцев. После этого начинается проектирование данной машины. В программах мы делаем 3D модели. После этого мы выпускаем опытный образец. Потом мы отправляем машину на специальную машиноиспытательную станцию. После этого мы проводим определенные корректирующие действия. Затем выпускаем опытную партию машин, которая распродается по дилерам нашего предприятия и после выпускается общий объем машин», - главный конструктор

После того, как проект обдумают технические умы предприятия, начинается его реализация. Отправляемся в цех, где производится каждая машина, начиная с маленькой детали и заканчивая готовой продукцией. В первом помещении зарождаются мелкие детали. Мастер, который получает большие железные листы, отмеряет на компьютере размер нужной ему детали и вырезает необходимое для производства количество заготовок. Этот процесс очень точный, поэтому нужно следить за каждым движением машины. После нарезки, детали забирают и передают на следующий этап переработки – сварочный цех.

На этом этапе создания новой машины заготовки, которые поступили в распоряжение сварщика, скрепляются вместе и создают почти готовую деталь. Необработанные сваренные материалы необходимо довести до нужного состояния, чтобы начать дальнейшую покраску и сборку целого механизма. Здесь в работу вступают фрезеровочные станки. Деталь подгоняют по нужный размер и посылают в покрасочный цех, где все детали приобретают свой окончательный товарный вид. В итоге - финишная прямая большого ежедневного труда. Здесь детали собираются воедино и создаются первоклассные сельхоз машины.

«У нас продукции много. Здесь мы собираем культиваторы разного размера, бороны, прикатывающие катки к сеялкам, сеялки. Мы собираем готовые детали, и слесари-сборщики начинают свою работу. Сейчас мы видим культиваторы на 12 метров, 8,5 метров, 4 метра и все они разной модификации»,

Вся предложенная продукция отличается своей уникальностью. Белинсксельмаш производит сеялки с самыми широкими возможностями, которые будут работать при любых условиях и долгое время. На данный момент каждый день завод выпускает как минимум три машины.

«Новые сеялки – универсальны. Они предназначены для разного высева и для любой продукции. Можно сеять и свёклу и кукурузу, просо. Новые бороны у нас. Чтобы это собрать, нужно подогнать все детали, не один раз все проверить и выставить на склад», -

В списке производимой продукции у завода есть еще одна важная позиция – культиваторы. Одна из первых машин, которая начинает работы на полях, перепахивая и подготавливая почву для сеялок и другой техники. Для культиваторов на заводе тоже нашлось особое место.

«На нашем заводе выпускается несколько культиваторов 4, 8,5 и 12 метровые. Берут у нас их замечательно. Здесь стоят 12-ти метровые современные культиваторы, с крыльями и большим захватом земли. »

Следующая на очереди – борона. На выбор потребителя представлены машины модели ANTARES и PALLADA. Дисковые бороны двух и четырехрядные. Универсальные машины разной модификации. На этом участке сборки трудятся четыре человека.

«На этом участке у нас находятся бороны. Мы их выпускаем в большом количестве. Мы представляем большой ассортимент разной модификации. Они сейчас очень востребованы. Их хорошо берут. Здесь у нас участок сборки, на котором трудятся четыре человека. В день 2-3 бороны мы собираем. Мы постоянно совершенствуем свою продукцию. Разрабатываются новые модели. У нас огромный ассортимент, который исчисляется даже в десятках», -

Одно из главный преимуществ этой техники, помимо низкой цены, качества и большого срока службы – это способность приспособиться к любой технике. Такая борона крепиться как на отечественную технику, так и на большие иностранные сельхоз машины. Но чтобы товар дошел до потребителя, его нужно качественно собрать и не один раз проверить. Здесь свою работу начинают мастера – сборщики. Они рассказали и даже показали, как проходит процесс рождения новой качественной машины от А до Я.

«Сначала нам деталь подается с молярного цеха. На готовую окрашенную раму мы кладем приспособление. Смазываем все стаканы, чтобы они не ржавели, пока борона стоит на складе. Потом берем стойку и вставляем ее в отверстие. Потом берем ступицу, ставим ее, затягиваем болтами до определенного момента и ставим диск. Его мы также приворачиваем болтами, чтобы диск пришел в норму и борона сразу могла работать. Через несколько метров у нас находится контрольная площадка, где происходит контрольный сбор. Мы навешиваем колеса, ставим цилиндр, используем гидравлику. Тестируем, чтобы все поднималось и работало, ставим прицеп. Делаем все, чтобы машина дошла до потребителя в хорошем качестве», -

А что по поводу работы завода думает местная власть? Уже долгие годы предприятие прославляет Пензенскую область и это нельзя не заметить. Пензенское правительство возлагает большие надежды на сельское хозяйство и на тех, кто помогает этой сфере развиваться все больше и больше.

«Я вижу новую продукцию и новое технологическое оборудование. На проводимых для аграриев выставках, отрадно, что сельхозтоваропроизводители начинают активно приобретать технику «Белинсксельмаш». Это самая высокая оценка. Если посмотреть со стороны, эта техника красивая, хорошо покрашена, сварена, но самое главное, она отлично выполняет свою работу. Сейчас завод движется по правильному пути, перспектива хорошая, серьезная. Надо дальше продолжать работать», - отметил Заместитель министра промышленности Пензенской области Михаил Антонов.

Белинсксельмаш – уникальное предприятие. Оно является основным работодателем для жителей города Каменки. Пройдя через сложные времена войны, перестройки, кризиса завод встал на ноги и активно развивается, численность рабочих увеличивается. У Руководства также есть планы и на следующий год по увеличению численности как рабочих, так и производства. Помимо этого растет налогооблагаемая база, которая полезна как для города и области, так и для всей страны. Все сейчас видят, что эта сфера деятельности одна из самых перспективных. Сельхозтехника завода не только не уступает иностранным производителям, но и уникальна тем, что она намного дешевле.

Стоит упомянуть и то, что штат завода достаточно большой. Предприятие предлагает хорошие возможности жителям Каменки и даже Пензы. А что касается зарплаты, то организация дает возможность каждому работнику трудится за достойное вознаграждение.

«На нашем предприятии трудится около 250 человек. Средний уровень заработных плат составляет 20 тысяч рублей», - Бухгалтер Ольга.

За свои 75 лет предприятие проделало достойный путь и не в его планах останавливаться на достигнутом. В планах руководства завода на ближайшие годы – повысить производительность больше чем в два раза.

«На сегодняшний момент мы вышли на количество где-то 920 единиц культиваторов и борон в год. К 2019 году планируем выпускать около 2 500 единиц. Для этого сейчас вкладываются большие средства в техническое перевооружение. Мы приобрели новые станки. Планируется новая покрасочная линия. Также будем менять технологии согласно новых станков. Планируем создавать новые рабочие места. В будущем мы видим только развитие», - подытожил Генеральный директор.

Приоритеты расставлены. Предприятие ждет только развитие. На это указывает то, что предлагаемый товар быстро и качественно собирают, он может служить долгие годы и отлично зарекомендовал себя на полях Пензенской области, России и даже ближнего зарубежья. Детали для этих машин готовят и доставляют без малейшего промедления. Но самая уникальная черта предложения – низкая цена при таком отличном качестве.

«Белинсксельмаш» - предприятие высоких возможностей, первоклассной продукции и самых выгодных товарных предложений.