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 Вторник, 10 января 2017
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Чтобы праздник не кончался...
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В одном хороводе — дети и родители! Так дружно новогодние выходные проводят воспитанники детского сада «Машенька». Чтобы праздник не кончался, в самый разгар каникул здесь провели утренник, но не обычный.

«Наш педагогический коллектив долго решал, в какой именно форме провести это мероприятие. В итоге остановились на новогоднем сказочном квесте «Заколдованный праздник», — пояснила заместитель заведующего детским садом № 8 «Машенька», Елена Андриянова.

Колдовство у ёлки совершали любимые всеми сказочные персонажи: Баба-Яга, Маша и Медведь и, конечно, красавица — Снегурочка... Все они помогали ребятам отыскать ключик от новогодних подарков, присланных Дедом Морозом. Каждое выполненное задание — шаг к ключу от заветных подарков. По пути к ним ребята вырезали снежинки, украшали рукавицы для Деда Мороза, раскрашивали новогодние иллюстрации и, конечно, преодолевали препятствия в Весёлых Стартах. Помогать детям на каждом этапе квеста приходилось и родителям. И вот, наконец, волшебный ключик открыл сундук с подарками.

Довольные и счастливые, ребята получили вознаграждение за свои старания. А главный подарок — позитивные впечатления, которые остались у каждого от прохождения квеста.

Новость: Ирина Зазуля, Екатерина Сорокина

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