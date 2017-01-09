Опасный лёд

Табличка с предупреждением – не повод отменять рыбалку. В поисках рыбного места любители хорошего клева рискуют провалиться под лед. С целью предупредить об опасности сотрудники МЧС провели рейд по пензенским водоемам.

«Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что выход на водоемы всегда представляет опасность. Под слоем снега лед может иметь разную толщину, местами могут быть промоины. Соблюдайте меры безопасности, не выходите на лед в ночное время. При переходе реки группами необходимо выдержать расстояние 5-6 метров», – обратился к пензенцам заместитель начальника отдела БВО ГИМС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Рыбаков на льду предупредили о возможной опасности и раздали памятки с правилами поведения на воде.

«Убедительная просьба к родителям – во избежание несчастных случаев не отпускайте детей одних без взрослых на лед», – подчеркнул Марат Мурсяев.

Места рыбной ловли находятся под постоянным контролем пензенских спасателей.