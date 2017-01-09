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Праздник для ребят
Сегодня в Пензе
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Новогоднее чудо детям сотрудников Росгвардии подарили их сослуживцы. Хороводы вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также театральное представление с главным персонажем уже наступившего 2017 года – Петухом! Ребятишки, затаив дыхание следили за разворачивающейся сказкой.
«Мы пригласили детей наших ветеранов, детишек сотрудников, которые находятся в Чеченской Республике. Это ежегодная елка, которая помогает объединить наши семьи»,- рассказывает Заместитель командира ОМОН по работе с личным составом Управления Росгвардии, Михаил Новиков.
Но, как и у всех сказок - у этой есть конец. Больше 100 ребят в этот день получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, а дети поздравили бойцов ОМОНа стихами о Новом годе и песенкой про елочку.
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