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Современное производство и новые рабочие места
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Завод по глубокой переработке пшеницы планируют открыть в Сердобском районе. Его запуск позволит создать около 300 рабочих мест. В год здесь будет перерабатываться 250 тысяч тонн зерна. Инвесторы называют проект уникальным.
«Построить такой грандиозный завод, которых во всем мире полно, а у нас в России их полтора, - для области это большое достижение», - отметил учредитель ГК «Алкон», председатель совета директоров Анатолий Гуртовой.
На заводе планируют выпускать пищевую продукцию по линии импортозамещения, в том числе — кормовые добавки для отрасли животноводства, будут организованы экспортные поставки. Губернатор подчеркнул заинтересованность региона в реализации крупного проекта.
Стороны договорили о сотрудничестве. Следующим этапом станет подписание инвестсоглашения с указанием объема финансовых вложений в проект, количества планируемых рабочих мест и мощности производства. В региональном правительстве приступят к решению вопроса по обеспечению площадки необходимой инфраструктурой.
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