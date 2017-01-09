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 Вторник, 10 января 2017
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Праздничная проверка
Сегодня в Пензе
 
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Новогодние праздники. Люди отдыхают - губернатор работает. Перед самым Рождеством глава региона Иван Белозерцев посетил два объекта, на которых также не сидят сложа руки, а трудятся  в поте лица. Предприятие по производству бумаги «Маяк» и большая стройка на Свердловском мосту оказались в поле зрения проверки пензенских властей. Стройке бетонной переправы глава субъекта федерации уделил особое внимание.

«Ведутся работы по подготовке. Сейчас принимаем бетон. Готовится первая  и третья опора. – А мы опоры полностью меняем? – Мы усиливаем. Оставляем и усиливаем»

«Сейчас идет первая часть работ. Большая часть разборки мостовых конструкций уже закончена. До паводка мы планируем смонтировать пять опор и пролетные строения»,  - 

Итогом всей этой работы станет расширение моста. На нем станет доступно четырехполосное дорожное движение из-за расширения конструкции на три метра. Но самое главное в том, что будет увеличена несущая способность сооружения. По словам главы администрации города Пензы, новый мост не будет уступать старому, а даже превосходить по качеству.

«Он не будет уступать требованиям, предъявляемым к новым сооружениям потому, что он будет разобран до основания и будут укреплены опоры, на которых сейчас идет работа. Если обратить внимание с точки зрения технологии строительных работ, то опоры не только обновляются, но и настолько мощно укрепляются, что увеличит пропускную способность», - добавил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

В связи с расширением моста, губернатор указал на то, что и улица должна быть расширена и такую работу нужно провести по всему городу.

А теперь от бетона и арматур в более мягкую обстановку. Губернатор Иван Белозерцев в этот же день побывал еще на одном объекте - бумажной фабрике «Маяк». Компания занимается производством обоев и находится у губернатора на особом счету.

«Они не останавливаются на достигнутом. Они развиваются и вкладывают деньги в развитие. Люди работают и в субботу и в воскресенье в две, а иногда и в три смены. Это предприятие, с которого нужно брать пример в менеджменте, в организации работы и в развитии», - подчеркнул Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Предприятие строит большие планы. До конца 2017 года руководство фабрики хочет завершить пуско-наладочные работы и получить первую продукцию на новой бумагоделательной машине. В результате реализации этого инвестиционного проекта стоимостью более 3 млрд. рублей  будет создано  60 высокотехнологичных рабочих мест.

Ввод машины в эксплуатацию обеспечит компании лидерство на рынке, поскольку конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию в России,  на данный момент просто нет.

Новость: Дмитрий Раткин

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