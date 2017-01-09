С июня 2016 года в Пензенской области реализуется проект обучения детей плаванию

Согласно данным в сентябре – декабре 2016 года в процесс обучения плаванию в муниципальных районах области были вовлечены около 4 900 детей, сформированы 352 группы.

Программа по обучению плаванию не прекратила свое действие и в дни новогодних праздников 2017 года. С самого утра дети Мокшанского и Колышлейского районов вместе со своими тренерами уже тренируются проплыть свои первые 25 метров в бассейне.

Всего в 2016-2017 учебном году запланировано вовлечь в обучение плаванию более 10000 чел.

Справочно: В 2016 году Министерством физической культуры и спорта Пензенской области в г. Заречный был проведен семинар по вопросу организации обучения детей навыкам плавания с участием заместителей глав администраций по социальным вопросам, начальников отделов образования и руководителей в области физической культуры и спорта муниципальных районов Пензенской области, а также учителей физической культуры и инструкторов-методистов плавательных бассейнов, занимающихся обучением детей плаванию. Всего в данном семинаре приняли участие 81 чел. из 24 городских округов и муниципальных районов Пензенской области.

Администрациями городских округов и муниципальных районов Пензенской области, имеющих плавательные бассейны, в сентябре-октябре 2016 года проведены тестирования детей по выявлению не умеющих плавать, составлены их списочные составы и сформированы группы обучения плаванию. В Министерство физической культуры и спорта Пензенской области представлены списки сформированных групп, с указанием их количества, ФИО детей, ФИО преподавателя и расписанием их занятий в 2016-2017 учебном году.