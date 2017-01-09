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С июня 2016 года в Пензенской области реализуется проект обучения детей плаванию
Сегодня в Пензе
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Согласно данным в сентябре – декабре 2016 года в процесс обучения плаванию в муниципальных районах области были вовлечены около 4 900 детей, сформированы 352 группы. Программа по обучению плаванию не прекратила свое действие и в дни новогодних праздников 2017 года. С самого утра дети Мокшанского и Колышлейского районов вместе со своими тренерами уже тренируются проплыть свои первые 25 метров в бассейне. Всего в 2016-2017 учебном году запланировано вовлечь в обучение плаванию более 10000 чел. Справочно: В 2016 году Министерством физической культуры и спорта Пензенской области в г. Заречный был проведен семинар по вопросу организации обучения детей навыкам плавания с участием заместителей глав администраций по социальным вопросам, начальников отделов образования и руководителей в области физической культуры и спорта муниципальных районов Пензенской области, а также учителей физической культуры и инструкторов-методистов плавательных бассейнов, занимающихся обучением детей плаванию. Всего в данном семинаре приняли участие 81 чел. из 24 городских округов и муниципальных районов Пензенской области. Администрациями городских округов и муниципальных районов Пензенской области, имеющих плавательные бассейны, в сентябре-октябре 2016 года проведены тестирования детей по выявлению не умеющих плавать, составлены их списочные составы и сформированы группы обучения плаванию. В Министерство физической культуры и спорта Пензенской области представлены списки сформированных групп, с указанием их количества, ФИО детей, ФИО преподавателя и расписанием их занятий в 2016-2017 учебном году.
Согласно данным в сентябре – декабре 2016 года в процесс обучения плаванию в муниципальных районах области были вовлечены около 4 900 детей, сформированы 352 группы.
Программа по обучению плаванию не прекратила свое действие и в дни новогодних праздников 2017 года. С самого утра дети Мокшанского и Колышлейского районов вместе со своими тренерами уже тренируются проплыть свои первые 25 метров в бассейне.
Всего в 2016-2017 учебном году запланировано вовлечь в обучение плаванию более 10000 чел.
Справочно: В 2016 году Министерством физической культуры и спорта Пензенской области в г. Заречный был проведен семинар по вопросу организации обучения детей навыкам плавания с участием заместителей глав администраций по социальным вопросам, начальников отделов образования и руководителей в области физической культуры и спорта муниципальных районов Пензенской области, а также учителей физической культуры и инструкторов-методистов плавательных бассейнов, занимающихся обучением детей плаванию. Всего в данном семинаре приняли участие 81 чел. из 24 городских округов и муниципальных районов Пензенской области.
Администрациями городских округов и муниципальных районов Пензенской области, имеющих плавательные бассейны, в сентябре-октябре 2016 года проведены тестирования детей по выявлению не умеющих плавать, составлены их списочные составы и сформированы группы обучения плаванию. В Министерство физической культуры и спорта Пензенской области представлены списки сформированных групп, с указанием их количества, ФИО детей, ФИО преподавателя и расписанием их занятий в 2016-2017 учебном году.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
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