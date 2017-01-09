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 Вторник, 10 января 2017
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Что делать, если транспортная карта не работает
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Системе «Транспортная карта города Пензы» - 5 лет!

Она запущена в промышленную эксплуатацию в октябре 2011 года.

С целью повышения безопасности и надежности системы срок действия транспортных карт был установлен в 5 лет, т.е. он истекает в декабре 2016 года.

Учитывая сложность и массовой системы Оператор МУП «АРЦИС» г.Пензы совместно с разработчиком постарался сделать процесс продления срока действия транспортных карт комфортным для их пользователей.

С этой целью было доработано и обновлено программное обеспечение транспортных терминалов и терминалов пунктов пополнения.

Пользователи транспортных карт, которые совершили поездки по картам и их пополнение в декабре месяце автоматически получили и продление срока действия транспортных карт.

Пользователям транспортных карт, которые совершали поездки по картам в декабре, но не совершали операций пополнения, для продление срока действия транспортных карт придется пополнить транспортную карту на любую сумму (от 1 рубля) в ближайшем пункте пополнения (ФГУП «Почта России», ПАО «Банк «Кузнецкий» или в офисе МУП «АРЦИС» г.Пензы).

Пользователям транспортных карт, которые не совершали поездки по картам в декабре 2016 года для продление срока действия транспортных карт придется прийти в офис МУП «АРЦИС» г.Пензы. Операция по продлению срока действия транспортных карт производится бесплатно.

Важно!

1.Если у Вас закончился срок действия транспортной карты – не выбрасывайте ее. При отсутствии механических повреждений и бережном обращении она еще прослужит не один год.

2.Для продление срока действия транспортных карт выполните операцию пополнения  в ближайшем пункте пополнения или придите в офис МУП «АРЦИС» г.Пензы по адресу: г.Пенза ул.Суворова, 122А оф.319.

3.Денежные средства на транспортной карте даже в случае окончания ее срока действия не «пропадут». Баланс карты будет восстановлен после продления срока ее действия в офисе МУП «АРЦИС» г.Пензы

Адрес офиса МУП «АРЦИС» г.Пензы:

г.Пенза ул.Суворова, 122А оф.319

телефон для справок указан на обороте карты:   990-777

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