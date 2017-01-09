Акробатические трюки, достойные съемок в боевике, житель Бессоновского района выделывал, чтобы проникнуть во внутрь бытового склада на улице Ульяновской. Добычей злоумышленника стали автомобильный навигатор, видеорегистратор и инструменты. Сумма причиненного ущерба от ночной прогулки по парапету составила порядка 70 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления 27-летний житель Бессоновского района»,- комментирует следователь отдела №5 УМВД России по г. Пензе, Сергей Губин.

Ночной акробат в содеянном раскаялся и свою вину полностью признал, по его словам, пойти на преступление его заставило трудное материальное положение.

«Я нашел мешок, сложил все это в мешок, выбросил его через окно и скрылся»,-рассказывает задержанный.

Похищенное имущество мужчина реализовал на территории Бессоновского района, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде. Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.