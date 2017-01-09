Сохранить всё, чего достигли, и приумножить... Такую задачу поставил Губернатор перед кабинетом министров в ходе первого в новом году оперативного совещания. Иван Белозерцев призвал коллег содействовать экономическому развитию региона в целом и сельских территорий — в частности: «Особое внимание необходимо обратить на развитие сельских территорий и создание там комфортных условий для проживания сельчан».

Основные направления поддержки сельских территорий отражены в специальной федеральной программе: строительство жилья, ремонт дорог, развитие инфраструктуры, а главное — создание рабочих мест. Только тогда сёла останутся на карте области, а сельчане не будут стремиться в города.

«Необходимо ремонтировать школы в районах. Мы уже приняли свою областную программу, рассчитанную на три года. Стыдно, когда в школах крыша протекает», — заметил Губернатор и поручил Министерству образования уже сейчас организовать подготовку проектно-сметной документации, а также определить объём предстоящих работ. То же самое касается и учреждений культуры — ими тоже планируют основательно заняться в новом году.

«Эти дома культуры востребованы среди населения. Молодёжь, старшее поколение, ветераны посещают их, и, конечно, они также нуждаются в обновлении», — подчеркнул Иван Александрович.

Поменьше теории — побольше практики! С таким призывом обратился к коллегам Губернатор: не утопать в делах бумажных, а работать адресно и по конкретной проблеме.

«Процесс не важен, важен результат!» — под таким девизом Иван Белозерцев предложил работать Правительству в новом году.