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 Вторник, 10 января 2017
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
Сегодня в Пензе
 
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Новый сотрудник в Центр для временного содержания несовершеннолетних правонарушителей пришел в форме, но без погон. Традиционный праздник вокруг елки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, организовало УМВД региона и общественный совет при силовом ведомстве.

Заместитель председателя общественного совета, Ольга Логвина, отметила: «Дети чувствуют себя очень хорошо, спокойно, уверенно. Со взрослыми общаются активно. Активно играют, настроение у них хорошее. Условия содержания приближены к содержанию в хорошем пионерском лагере. Праздник получился веселым. Хочется надеяться, что после проведённых бесед ребята сюда больше не попадут».

Были и хороводы вокруг новогоднего дерева, конкурсы, призы и подарки. И напутственное слово от правоохранителей и духовенства. Продолжился праздник за столом с угощениями.

Новость: Валерий Марков

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