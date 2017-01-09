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НЕ СВАДЬБА В ВАСИЛЬЕВКЕ
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«Не хочу говорить, ничего не буду говорить. Не буду давать показания. – Впредь будете совершать преступления? – Впредь? Нет», – признался подозреваемый.
Впрочем, этому подследственному и содеянного вполне хватит. По статье Уголовного кодекса России, ему и подельникам грозит не менее шести лет лишения свободы. Рецидивисты освободились из мест лишения свободы осенью этого года. И вновь вышли на скользкую зимнюю дорожку.
«Злоумышленники проникли в частный дом села Васильевка, разбив стекло окна. Со слов потерпевших было установлено, что из данного дома было похищены золотые изделия, а также – денежные средства, принадлежавшие потерпевшим», – рассказала следователь СО УМВД Бессоновского отдела по Пензенской области Татьяна Ступина.
Браслет, обручальное кольцо и прочие драгоценности. Похищенное злоумышленники сдали в ломбард. На вырученное приобрели выпивку и закуску. Пир души прервали правоохранители.
«В настоящее время в следственном отделе УМВД Бессоновского района возбуждено уголовное дело по пункту »А» статьи 158-ой Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно – кража, совершенная с незаконным проникновением в чужое жилище», – прокомментировала Татьяна Ступина.
Украденное сейчас изъято и направлено на экспертизу. А подозреваемым суда и меру пресечения предстоит ожидать за решеткой.
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