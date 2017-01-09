Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 10 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Воровство в торговом центре
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Плохой пример для своих детей. В следственном управлении УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по факту кражи товара из торгового центра. В совершении противоправных действий подозреваются 2 девушки 1990 года рождения, проживающие в городе Пензе, они обвиняются в краже четырех женских курток и брюк общей стоимостью около 40 тысяч рублей.

На камерах видеонаблюдения в магазине зафиксирована попытка кражи. Сотрудники магазина вовремя отреагировали на сработавшую сигнализацию, когда одна из девушек попыталась покинуть место преступления. После чего вызвали сотрудников полиции, которые в скором времени установили личности подозреваемых.

«В настоящий момент похищенное имущество девушками возвращено торговому центру в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»,- прокомментировала следователь отдела №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе, Екатерина Чернова.

У обеих девушек есть маленькие дети. Молодые мамы объясняют свой проступок тем, что в силу тяжёлого материального положения они не могут позволить себе купить дорогие вещи. Санкции за данное преступление предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.

Новость: Валерия Митякина

2017-01-09
В ходе ссоры брат убил брата
 Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы
 
2017-01-09
Смерть матери от руки сына
 Расследование уголовного дела продолжается
 
2017-01-09
4-месячная девочка скончалась в машине «скорой медицинской помощи»
 В Пензенской области по факту смерти ребенка проводится проверка
 
2017-01-09
КАК ЦВЕТЕТ БОЯРЫШНИК
Пензенские полицейские изъяли незаконную алкогольную продукцию
 
2017-01-09
ОНИ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ
Пензенская полиция переключилась на поимку нового вида наркодилеров - распространителей в сети
 

Новости партнеров
 
На сайте: 16ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru