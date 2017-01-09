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Воровство в торговом центре
Сегодня в Пензе
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Плохой пример для своих детей. В следственном управлении УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по факту кражи товара из торгового центра. В совершении противоправных действий подозреваются 2 девушки 1990 года рождения, проживающие в городе Пензе, они обвиняются в краже четырех женских курток и брюк общей стоимостью около 40 тысяч рублей.
На камерах видеонаблюдения в магазине зафиксирована попытка кражи. Сотрудники магазина вовремя отреагировали на сработавшую сигнализацию, когда одна из девушек попыталась покинуть место преступления. После чего вызвали сотрудников полиции, которые в скором времени установили личности подозреваемых.
«В настоящий момент похищенное имущество девушками возвращено торговому центру в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»,- прокомментировала следователь отдела №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе, Екатерина Чернова.
У обеих девушек есть маленькие дети. Молодые мамы объясняют свой проступок тем, что в силу тяжёлого материального положения они не могут позволить себе купить дорогие вещи. Санкции за данное преступление предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.
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