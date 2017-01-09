ОНИ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ

Начиная с маленьких закладчиков и розничных распространителей наркотиков, наркодилеры решили идти в ногу со временем. Промышлять на улицах стало слишком опасно и злоумышленники обратились за помощью ко всемирной паутине. Создать интернет-магазин у них получилось, а вот подготовка подкачала. Сотрудники полиции не заставили себя долго ждать.

«В ходе проведения розыскных мероприятий была пресечена деятельность одного из интернет-магазинов, действующих на территории Пензенской области. Данный магазин работал также на территории пяти субъектов РФ. Курьера задержали на съемной квартире. При обыске квартиры было изъято около 2,5 кг наркотиков синтетического типа, предназначенных для сбыта в Пензенской области», - отметил заместитель начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Пензенской области Алексей Власов.

Помимо курьера, полицейские задержали еще пять человек, причастных к торговле наркотиками. В целом органы правопорядка изъяли около 5 кг наркотиков.

«По факту изъятия возбуждено уголовное дело по статье 228. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - Добавил Алексей.

Каждый житель Пензенской области может помешать обороту наркотиков в нашем обществе. Если вы знаете о местах продажи наркотических веществ, сразу позвоните в полицию.