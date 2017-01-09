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 Вторник, 10 января 2017
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КАК ЦВЕТЕТ БОЯРЫШНИК
Сегодня в Пензе
 
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Их было не менее четырехсот. И все были готовы на убийство. Их обезвредили пензенские правоохранители... Флаконы со спиртосодержащей жидкостью продавали всем желающим в одном из магазинов Железнодорожного района Пензы. Рейд сотрудников органов внутренних дел стал для работников прилавка сюрпризом.

«Раньше, по крайней мере, все это было разрешено и законно» – пояснила продавец.

Многочисленные отравления непонятного происхождения лосьонами запретом для реализации опасного для здоровья товара не стали. Теперь изъятые коробки с отравой – в руках полицейских.

«Данная продукция находилась под прилавком. Со слов продавца, он принадлежала для реализации гражданам», - сообщил оперативный работник полиции.

Вся незаконная продукция направлена на экспертизу в криминалистическую лабораторию. По результатам исследования будет назначено процессуальное решение.

Новость: Валерий Марков

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