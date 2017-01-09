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4-месячная девочка скончалась в машине «скорой медицинской помощи»
Сегодня в Пензе
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В вечернее время 31 декабря 2016 года в машине «скорой медицинской помощи» в Шемышейском районе по пути в Пензу скончалась 4-месячная девочка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка. Установлено, что родители у ребенка зафиксировали высокую температуру, после чего медики приняли решение о его госпитализации. По предварительным данным смерть девочки наступила в результате пневмонии. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти малыша. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В вечернее время 31 декабря 2016 года в машине «скорой медицинской помощи» в Шемышейском районе по пути в Пензу скончалась 4-месячная девочка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка.
Установлено, что родители у ребенка зафиксировали высокую температуру, после чего медики приняли решение о его госпитализации. По предварительным данным смерть девочки наступила в результате пневмонии.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти малыша. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области
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