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Смерть матери от руки сына
Сегодня в Пензе
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В частном доме в селе Федоровка Каменского района было обнаружено тело 80-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По данному факту Каменским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным следствия, в вечернее время 3 января 2017 года хозяйка жилища стала высказывать своему 52-летнему сыну, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, претензии относительно злоупотребления спиртными напитками. В результате между родственниками произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес матери множественные удары руками в область головы и тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. В настоящее время злоумышленник задержан и ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
В частном доме в селе Федоровка Каменского района было обнаружено тело 80-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По данному факту Каменским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, в вечернее время 3 января 2017 года хозяйка жилища стала высказывать своему 52-летнему сыну, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, претензии относительно злоупотребления спиртными напитками. В результате между родственниками произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес матери множественные удары руками в область головы и тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В настоящее время злоумышленник задержан и ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области
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