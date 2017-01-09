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 Вторник, 10 января 2017
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Смерть матери от руки сына
Сегодня в Пензе
 

В частном доме в селе Федоровка Каменского района было обнаружено тело  80-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По данному факту Каменским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в вечернее время 3 января 2017 года хозяйка жилища стала высказывать своему 52-летнему сыну, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения,  претензии относительно злоупотребления спиртными напитками. В результате между родственниками произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес матери множественные удары руками в область головы и тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. 

В настоящее время злоумышленник задержан и ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области

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