В ходе ссоры брат убил брата

Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области задержан 65-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своего 67-летнего брата (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 7 января 2017 года после распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область груди. От полученного ранения с повреждением сердца пенсионер скончался на месте.

В настоящее время мужчина признал свою вину и в ходе допроса сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего. Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы.