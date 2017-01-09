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В ходе ссоры брат убил брата
Сегодня в Пензе
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Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области задержан 65-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своего 67-летнего брата (ч.1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, вечером 7 января 2017 года после распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область груди. От полученного ранения с повреждением сердца пенсионер скончался на месте. В настоящее время мужчина признал свою вину и в ходе допроса сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего. Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы.
Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области задержан 65-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своего 67-летнего брата (ч.1 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, вечером 7 января 2017 года после распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область груди. От полученного ранения с повреждением сердца пенсионер скончался на месте.
В настоящее время мужчина признал свою вину и в ходе допроса сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего. Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области
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