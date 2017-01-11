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Да здравствует любовь
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«Любовь спасет мир» - утверждение, которое красной нитью пронизывают весь сценарий лирического произведения. «Да здравствует любовь». Такое название спектакль носит не случайно. Идейный вдохновитель постановки Вера Фейгина, которая и сыграла одну из главных ролей, воплотила на сцене необычную историю любви своих родителей.
«Главная жизненная задача – научиться верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Именно этому учит спектакль. Нам кажется, что очень уместно говорить об этом в рождество», - отметила начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина
Не обошлось и без маститых актеров. Из Санкт-Петербурга в Пензу приехал особенный гость – Владимир Литвинов. Опытный служитель Мельпомены сыграл главную роль в произведении. Еще одна особенность сценического произведения в том, что оно благотворительное. Все люди, которые пришли посмотреть на работу актеров, платили за благополучие сирот и воспитанников детских домов. Представление состоялось в центре культуры и досуга города Пензы.
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