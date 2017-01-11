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Пензенская «Юность» готовится к домашней серии игр чемпионата России по баскетболу
Сегодня в Пензе
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Пензенская «Юность» готовится к домашней серии игр чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона. В январе болельщиков ожидают 6 домашних поединков сурского клуба с соперниками из Перми, Казани и Оренбурга. 12 и 13 января в спортивном центре «Юность» подопечные Татьяны Пашковой будут принимать БК «Академия» из Перми, который на данный момент идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В начале ноября 2016 года соперницы встречались в Перми и тогда победу дважды праздновали пензенские баскетболистки- 73:56 и 63:57. 16 и 17 января в Пензе будет гостить команда «Казаночка-Академия», а 30 и 31 числа первого зимнего месяца наши девушки будут принимать своего главного соперника в группе «А», от которого они потерпели единственное поражение в сезоне 2016-2017 гг. – «Надежду-2» из Оренбургской области. Начало всех игр в 17:00. БК «Юность» является лидером группы «А» второго дивизиона женской Суперлиги.
Пензенская «Юность» готовится к домашней серии игр чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.
В январе болельщиков ожидают 6 домашних поединков сурского клуба с соперниками из Перми, Казани и Оренбурга.
12 и 13 января в спортивном центре «Юность» подопечные Татьяны Пашковой будут принимать БК «Академия» из Перми, который на данный момент идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В начале ноября 2016 года соперницы встречались в Перми и тогда победу дважды праздновали пензенские баскетболистки- 73:56 и 63:57.
16 и 17 января в Пензе будет гостить команда «Казаночка-Академия», а 30 и 31 числа первого зимнего месяца наши девушки будут принимать своего главного соперника в группе «А», от которого они потерпели единственное поражение в сезоне 2016-2017 гг. – «Надежду-2» из Оренбургской области.
Начало всех игр в 17:00.
БК «Юность» является лидером группы «А» второго дивизиона женской Суперлиги.
Новость: Пресс-атташе БК "Юность" Елена Никитина, фото БК "Юность"
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