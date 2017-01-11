Пензенская «Юность» готовится к домашней серии игр чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

В январе болельщиков ожидают 6 домашних поединков сурского клуба с соперниками из Перми, Казани и Оренбурга.

12 и 13 января в спортивном центре «Юность» подопечные Татьяны Пашковой будут принимать БК «Академия» из Перми, который на данный момент идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В начале ноября 2016 года соперницы встречались в Перми и тогда победу дважды праздновали пензенские баскетболистки- 73:56 и 63:57.

16 и 17 января в Пензе будет гостить команда «Казаночка-Академия», а 30 и 31 числа первого зимнего месяца наши девушки будут принимать своего главного соперника в группе «А», от которого они потерпели единственное поражение в сезоне 2016-2017 гг. – «Надежду-2» из Оренбургской области.

Начало всех игр в 17:00.

БК «Юность» является лидером группы «А» второго дивизиона женской Суперлиги.