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 Среда, 11 января 2017
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С ВЫДЕРЖКОЙ
Сегодня в Пензе
 
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Он работал с «выдержкой». От трех до пяти лет приблизительно. Из магазина на Западной Поляне молодой мужчина без покупки решил не возвращаться. И отсутствие денег его не смутило. Три бутылки коньяка различных марок он пронес мимо кассы, особо не таясь. Факт похищения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На выходе злоумышленника ждали работники прилавка, но силы оказались неравны.

«Незамедлительно на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая установила приметы подозреваемого. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции по городу Пензе. В результате слаженной и грамотной работы наружных нарядов, через тридцать минут данный гражданин был задержан», - рассказал начальник ОП №4 УМВД России по г. Пензе Сергей Молянов.

Распить или перепродать украденный алкоголь грабитель не успел. Все похищенное полицейские вернули на витрину. А задержанному в ближайшее время предстоит изменить своим гастрономическим пристрастиям. По статье Уголовного Кодекса ему грозит до семи лет лишения свободы.

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