Жители области начали год со спортивных побед

Лучший отдых — на свежем воздухе! Так решили жители Колышлейского района и почти все зимние каникулы провели на хоккейной площадке. Сначала — тренировки, а затем и — соревнования. С командой райцентра состязались игроки-любители из Названовки и Берёзовки. Тренер местной спортивной школы, Николай Аверьянов, отметил: «В соревнованиях принимают участие как учащиеся, так и родители. Отцы подают пример сыновьям, чтобы хоккей в нашем районе развивался».

Пока хоккеисты лавировали с шайбой на льду, в бассейне «Бригантина» за звание сильнейших боролись ватерполисты. Пример молодым колышлейцам подавали ветераны спорта. Среди них — учитель физической культуры с полувековым стажем, Вячеслав Лапотков: «Стараемся. Что-то получается, что-то — нет... Но я лично один мяч в ворота забросил».

Всегда заполнен людьми и физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». А длинные новогодние выходные — прекрасная возможность уделить любимому виду спорта побольше времени. Заведующий ФОКом, Михаил Спирягин, пояснил: «Такие соревнования мы проводим регулярно, в преддверии всех праздников — будь то Новый Год, День Защитника Отечества, 8 Марта».

А вот покататься на снегу можно только зимой! Для колышлейских школьников в дни каникул проводились «Зимние Забавы».

«Мне надоело сидеть дома. Здесь весело! Больше всего мне понравился конкурс с шинами», — поделился радостью учащийся школы № 2 посёлка Колышлей, Алексей Мартынов.

Подобные спортивные турниры и игровые мероприятия проводились в каждом районе области, ведь если отдыхать, то активно!