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 Среда, 11 января 2017
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В Пензенской областной филармонии пройдет фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого
Сегодня в Пензе
 

Фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого, пройдет в Пензенской областной филармонии 25 января 2017 года.

Песни известного барда прозвучат в необычном авторском прочтении пензенских музыкантов и гостей концерта.

На сцене филармонии выступят группы Nocomments, Случайные люди, ансамбль Stargorod, Муниципальный духовой оркестр. Кроме того, прозвучат песни в исполнении Дмитрия Букина, Анатолия Николаева, Татьяны Стаильской, Екатерины Бородиной, Тимофея Николаева.

Начало фестиваля – 19.00.

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