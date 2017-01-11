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В Пензенской областной филармонии пройдет фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого
Сегодня в Пензе
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Фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого, пройдет в Пензенской областной филармонии 25 января 2017 года. Песни известного барда прозвучат в необычном авторском прочтении пензенских музыкантов и гостей концерта. На сцене филармонии выступят группы Nocomments, Случайные люди, ансамбль Stargorod, Муниципальный духовой оркестр. Кроме того, прозвучат песни в исполнении Дмитрия Букина, Анатолия Николаева, Татьяны Стаильской, Екатерины Бородиной, Тимофея Николаева. Начало фестиваля – 19.00.
Фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого, пройдет в Пензенской областной филармонии 25 января 2017 года.
Песни известного барда прозвучат в необычном авторском прочтении пензенских музыкантов и гостей концерта.
На сцене филармонии выступят группы Nocomments, Случайные люди, ансамбль Stargorod, Муниципальный духовой оркестр. Кроме того, прозвучат песни в исполнении Дмитрия Букина, Анатолия Николаева, Татьяны Стаильской, Екатерины Бородиной, Тимофея Николаева.
Начало фестиваля – 19.00.
Новость: Правительство Пензенской области
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