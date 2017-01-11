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 Среда, 11 января 2017
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На базе школ в период зимних каникул работали 22 оздоровительных лагеря
Сегодня в Пензе
 

В январе 2017 года на территории Пензенской области стартовала оздоровительная кампания. На базе школ в период зимних каникул работали 22 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули более 700 детей.

Продолжительность смены в зимние каникулы составила 5 дней. Стоимость трехразового питания в пришкольных лагерях не изменилась и составляла 100 рублей в день, из которых 20% оплачивали родители. Остальные расходы были оплачены из бюджетов Пензенской области и муниципальных образований.

«В планах работы лагерей - спортивные мероприятия и подвижные игры, занятия творчеством, экскурсии, - рассказали в пресс-службе министерства образования Пензенской области. - Кроме того, начали работу лагеря труда и отдыха в Каменском и Белинском районе. В них отдохнули 65 детей».

На организацию отдыха и оздоровление детей в 2017 году из бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований выделено 377 млн рублей, что выше уровня 2016 года (345 млн. рублей).

Запланировано оздоровить более 100 тысяч детей.

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