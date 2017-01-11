|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На базе школ в период зимних каникул работали 22 оздоровительных лагеря
Сегодня в Пензе
|
В январе 2017 года на территории Пензенской области стартовала оздоровительная кампания. На базе школ в период зимних каникул работали 22 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули более 700 детей. Продолжительность смены в зимние каникулы составила 5 дней. Стоимость трехразового питания в пришкольных лагерях не изменилась и составляла 100 рублей в день, из которых 20% оплачивали родители. Остальные расходы были оплачены из бюджетов Пензенской области и муниципальных образований. «В планах работы лагерей - спортивные мероприятия и подвижные игры, занятия творчеством, экскурсии, - рассказали в пресс-службе министерства образования Пензенской области. - Кроме того, начали работу лагеря труда и отдыха в Каменском и Белинском районе. В них отдохнули 65 детей». На организацию отдыха и оздоровление детей в 2017 году из бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований выделено 377 млн рублей, что выше уровня 2016 года (345 млн. рублей). Запланировано оздоровить более 100 тысяч детей.
В январе 2017 года на территории Пензенской области стартовала оздоровительная кампания. На базе школ в период зимних каникул работали 22 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули более 700 детей.
Продолжительность смены в зимние каникулы составила 5 дней. Стоимость трехразового питания в пришкольных лагерях не изменилась и составляла 100 рублей в день, из которых 20% оплачивали родители. Остальные расходы были оплачены из бюджетов Пензенской области и муниципальных образований.
«В планах работы лагерей - спортивные мероприятия и подвижные игры, занятия творчеством, экскурсии, - рассказали в пресс-службе министерства образования Пензенской области. - Кроме того, начали работу лагеря труда и отдыха в Каменском и Белинском районе. В них отдохнули 65 детей».
На организацию отдыха и оздоровление детей в 2017 году из бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований выделено 377 млн рублей, что выше уровня 2016 года (345 млн. рублей).
Запланировано оздоровить более 100 тысяч детей.
Новость: Правительство Пензенской области
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru