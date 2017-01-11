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 Среда, 11 января 2017
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Размещение мобильных регистраторов в январе
Сегодня в Пензе
 

Управление ГИБДД Пензенской области информирует автомобилистов о размещении в январе мобильных комплексов, фиксирующих отдельные виды нарушений Правил дорожного движения.

Вблизи и в черте г. Пензы на 646 километре дороги М-5 «Урал» мобильные комплексы выставлены 1,  2,  3, 10, 11, 13, 14, 29 января с 7:00 до 19:00.

На участке ФАД «Урал» 643+830 м - 644+600 м - 4, 5, 6, 19, 20, 21, 24, 25, 28 января с 7:00 до19:00.

На участке с 617 по 618 километр - 7, 8, 9, 12, 16, 22, 23, 30 января, с 7:00 до 19:00

На ул. Нейтральной в направлении г. Заречного- поворот на Ахунский ж/д переезд - 15, 17, 18, 26, 27, 31 января, с 7:00 часов до 19:00

На пр. Строителей, 25 - 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 31 января, с 7:30 часов до 15:00.

На пр. Строителей, 74 - 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 января, с 7:30 часов до15:00.

На ул. Терновского от д. № 60 до д. 74 - 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 января, с 7:30 часов до 15:00.

На ул. Окружной напротив дома №2 по ул. Кубанской - 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31 января, с 7:30 до 15:00.

На пересечении ул. Луначарского и Толстого - 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 января, с 7:30 до 15:00.

На ул. Карпинского, 12 - 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31 января, с 7:30 по 15:00.

В Городищенском районе мобильные комплексы для фиксации нарушений ПДД выставляются в следующие дни:

На участке автомобильной дороги до федеральной автодороги М5 «Урал»  с 0 по 17 километр - 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, с 7:30 до 15:00;

На участке автодороги М5 с 684 по 686 километр - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31 января, с 7:30 до 15:00.

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