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 Среда, 11 января 2017
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Пензенская команда «Дизель-2006» вышла в финал соревнований по хоккею «Первенство МКЦ хоккея»
Сегодня в Пензе
 

Команда «Дизель-2006» завоевала золотые медали первенства Межрегионального координационного центра  хоккея Поволжья.

Второй тур зональных соревнований среди младших юношей 2006 года рождения проходил в Пензе с 4 по 9 января 2017 года.

В предпоследний день, 8 января, «Дизель» обыграл «Волну» из Казани со счетом 13:0.

В заключительный день, 9 января, прошли решающие встречи. «Дизель» одержал победу над командой «Девон» г. Туймазы со счетом 9:3.

В итоге, пензенская команда «Дизель» заняла первое место,  команда «Ак Барс» (г. Казань) - второе место, а «Девон» (г. Туймазы) - третье место. Пензенская команда «Дизель-2006» вышла в финал соревнований по хоккею «Первенство МКЦ хоккея», который состоится в марте 2017 года.

По итогам соревнований были названы лучшие игроки турнира. Лучшим бомбардиром стал  Андрей Арефьев («Дизель»), лучшим защитником – Кирилл Савушкин («Дизель») и лучшим вратарем – Александр Рулёв («Дизель»).

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