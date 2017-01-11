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Пензенская команда «Дизель-2006» вышла в финал соревнований по хоккею «Первенство МКЦ хоккея»
Сегодня в Пензе
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Команда «Дизель-2006» завоевала золотые медали первенства Межрегионального координационного центра хоккея Поволжья. Второй тур зональных соревнований среди младших юношей 2006 года рождения проходил в Пензе с 4 по 9 января 2017 года. В предпоследний день, 8 января, «Дизель» обыграл «Волну» из Казани со счетом 13:0. В заключительный день, 9 января, прошли решающие встречи. «Дизель» одержал победу над командой «Девон» г. Туймазы со счетом 9:3. В итоге, пензенская команда «Дизель» заняла первое место, команда «Ак Барс» (г. Казань) - второе место, а «Девон» (г. Туймазы) - третье место. Пензенская команда «Дизель-2006» вышла в финал соревнований по хоккею «Первенство МКЦ хоккея», который состоится в марте 2017 года. По итогам соревнований были названы лучшие игроки турнира. Лучшим бомбардиром стал Андрей Арефьев («Дизель»), лучшим защитником – Кирилл Савушкин («Дизель») и лучшим вратарем – Александр Рулёв («Дизель»).
Команда «Дизель-2006» завоевала золотые медали первенства Межрегионального координационного центра хоккея Поволжья.
Второй тур зональных соревнований среди младших юношей 2006 года рождения проходил в Пензе с 4 по 9 января 2017 года.
В предпоследний день, 8 января, «Дизель» обыграл «Волну» из Казани со счетом 13:0.
В заключительный день, 9 января, прошли решающие встречи. «Дизель» одержал победу над командой «Девон» г. Туймазы со счетом 9:3.
В итоге, пензенская команда «Дизель» заняла первое место, команда «Ак Барс» (г. Казань) - второе место, а «Девон» (г. Туймазы) - третье место. Пензенская команда «Дизель-2006» вышла в финал соревнований по хоккею «Первенство МКЦ хоккея», который состоится в марте 2017 года.
По итогам соревнований были названы лучшие игроки турнира. Лучшим бомбардиром стал Андрей Арефьев («Дизель»), лучшим защитником – Кирилл Савушкин («Дизель») и лучшим вратарем – Александр Рулёв («Дизель»).
Новость: Правительство Пензенской области
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