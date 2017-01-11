Команда «Дизель-2006» завоевала золотые медали первенства Межрегионального координационного центра хоккея Поволжья.

Второй тур зональных соревнований среди младших юношей 2006 года рождения проходил в Пензе с 4 по 9 января 2017 года.

В предпоследний день, 8 января, «Дизель» обыграл «Волну» из Казани со счетом 13:0.

В заключительный день, 9 января, прошли решающие встречи. «Дизель» одержал победу над командой «Девон» г. Туймазы со счетом 9:3.

В итоге, пензенская команда «Дизель» заняла первое место, команда «Ак Барс» (г. Казань) - второе место, а «Девон» (г. Туймазы) - третье место. Пензенская команда «Дизель-2006» вышла в финал соревнований по хоккею «Первенство МКЦ хоккея», который состоится в марте 2017 года.

По итогам соревнований были названы лучшие игроки турнира. Лучшим бомбардиром стал Андрей Арефьев («Дизель»), лучшим защитником – Кирилл Савушкин («Дизель») и лучшим вратарем – Александр Рулёв («Дизель»).