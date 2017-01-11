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 Среда, 11 января 2017
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Более 50 улиц очищены от снега
Сегодня в Пензе
 

10 января администрацией Первомайского района были организованы работы по очистке дорог частного сектора от снега, в которых было задействовано три грейдера. 

Работы проходили в микрорайонах «610 квартал», «Спецавтобаза», «Междуречье», «Юго-Западнее Тепличного комбината». 
От снега очищено более 50 улиц. 

Администрация Первомайского района выражает благодарность руководителям предприятий: ООО «Пензадорстрой» - Ананьчеву В.С., ОАО «Автодорога» - Недопекиной Т.А., ООО «Автодорстрой» - Арефьеву А.Н. за выделение снегоуборочной техники. 

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