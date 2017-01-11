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Ликвидация сосулек с кровель многоквартирных жилых домов
Сегодня в Пензе
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10 января 2017 года администрацией Железнодорожного района города Пензы совместно с ООО «МУП Железнодорожного района» были организованы и выполнены работы по удалению снега, наледи и сосулек с кровель многоквартирных жилых домов, расположенных по улицам Володарского, Суворова, Московская.
10 января 2017 года администрацией Железнодорожного района города Пензы совместно с ООО «МУП Железнодорожного района» были организованы и выполнены работы по удалению снега, наледи и сосулек с кровель многоквартирных жилых домов, расположенных по улицам Володарского, Суворова, Московская.
Новость: Администрация города Пензы
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