Личный прием граждан по вопросам ЖКХ провел Юрий Ильин

Личный прием граждан по вопросам жилищно-коммунального характера провел заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин.

Заявительница, пришедшая первой, проживает в доме на улице Медицинской, за жизнеобеспечение которого отвечает управляющая компания ООО «Железнодорожная». По словам женщины, жильцы здесь постоянно страдают от подтоплений, а УК в лице ее директора разводит руками.

- Мы организуем проверку вашего дома комиссией, которая установит причину подтоплений и составит акт осмотра с фиксацией данного факта. На его основании управляющую компанию можно будет обязать устранить проблему, - успокоил Юрий Ильин.

Второй обратившейся, жительнице многоэтажки на улице Ленина, заместитель главы пообещал восстановить стекла в подъезде после пожара и провести работы по очистке пострадавшего фасада. Этим займется ЖЭМУП № 7, директор которого получил соответствующее поручение в ходе приема.

Также на прием пришел житель дома №9 на улице 8 Марта, обслуживало который ООО «УК «КБТ». В результате своей деятельности оно обанкротилось и оставило жильцов наедине с нерешенными проблемами. Теперь же директор «КБТ» Михаил Каган, закрыв УК, создал новую – ООО «УК «Пятый ЖЭК», которую предлагает жителям 8 Марта, 9 выбрать ее в качестве своей обслуживающей компании. Заявитель обеспокоился, что с таким руководством компании с ними может произойти тоже самое.

- Вам необходимо организовать собрание собственников и провести выборы управляющей компании, - сказал Юрий Олегович и дал задание помочь разобраться с ситуацией Управлению ЖКХ г. Пензы.

Другие граждане обращались с вопросами создания одного ТСЖ вместо двух, выделения памятника ветерану ВОВ, предоставления отдельного жилого помещения при расселении дома, улучшения жилищных условий и другими.

В этот день Юрий Ильин принял восьмерых пензенцев, решение проблем которых теперь взято под его контроль.