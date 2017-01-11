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Личный прием граждан по вопросам ЖКХ провел Юрий Ильин
Сегодня в Пензе
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Личный прием граждан по вопросам жилищно-коммунального характера провел заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин. Заявительница, пришедшая первой, проживает в доме на улице Медицинской, за жизнеобеспечение которого отвечает управляющая компания ООО «Железнодорожная». По словам женщины, жильцы здесь постоянно страдают от подтоплений, а УК в лице ее директора разводит руками. - Мы организуем проверку вашего дома комиссией, которая установит причину подтоплений и составит акт осмотра с фиксацией данного факта. На его основании управляющую компанию можно будет обязать устранить проблему, - успокоил Юрий Ильин. Второй обратившейся, жительнице многоэтажки на улице Ленина, заместитель главы пообещал восстановить стекла в подъезде после пожара и провести работы по очистке пострадавшего фасада. Этим займется ЖЭМУП № 7, директор которого получил соответствующее поручение в ходе приема. Также на прием пришел житель дома №9 на улице 8 Марта, обслуживало который ООО «УК «КБТ». В результате своей деятельности оно обанкротилось и оставило жильцов наедине с нерешенными проблемами. Теперь же директор «КБТ» Михаил Каган, закрыв УК, создал новую – ООО «УК «Пятый ЖЭК», которую предлагает жителям 8 Марта, 9 выбрать ее в качестве своей обслуживающей компании. Заявитель обеспокоился, что с таким руководством компании с ними может произойти тоже самое. - Вам необходимо организовать собрание собственников и провести выборы управляющей компании, - сказал Юрий Олегович и дал задание помочь разобраться с ситуацией Управлению ЖКХ г. Пензы. Другие граждане обращались с вопросами создания одного ТСЖ вместо двух, выделения памятника ветерану ВОВ, предоставления отдельного жилого помещения при расселении дома, улучшения жилищных условий и другими. В этот день Юрий Ильин принял восьмерых пензенцев, решение проблем которых теперь взято под его контроль.
Личный прием граждан по вопросам жилищно-коммунального характера провел заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин.
Заявительница, пришедшая первой, проживает в доме на улице Медицинской, за жизнеобеспечение которого отвечает управляющая компания ООО «Железнодорожная». По словам женщины, жильцы здесь постоянно страдают от подтоплений, а УК в лице ее директора разводит руками.
- Мы организуем проверку вашего дома комиссией, которая установит причину подтоплений и составит акт осмотра с фиксацией данного факта. На его основании управляющую компанию можно будет обязать устранить проблему, - успокоил Юрий Ильин.
Второй обратившейся, жительнице многоэтажки на улице Ленина, заместитель главы пообещал восстановить стекла в подъезде после пожара и провести работы по очистке пострадавшего фасада. Этим займется ЖЭМУП № 7, директор которого получил соответствующее поручение в ходе приема.
Также на прием пришел житель дома №9 на улице 8 Марта, обслуживало который ООО «УК «КБТ». В результате своей деятельности оно обанкротилось и оставило жильцов наедине с нерешенными проблемами. Теперь же директор «КБТ» Михаил Каган, закрыв УК, создал новую – ООО «УК «Пятый ЖЭК», которую предлагает жителям 8 Марта, 9 выбрать ее в качестве своей обслуживающей компании. Заявитель обеспокоился, что с таким руководством компании с ними может произойти тоже самое.
- Вам необходимо организовать собрание собственников и провести выборы управляющей компании, - сказал Юрий Олегович и дал задание помочь разобраться с ситуацией Управлению ЖКХ г. Пензы.
Другие граждане обращались с вопросами создания одного ТСЖ вместо двух, выделения памятника ветерану ВОВ, предоставления отдельного жилого помещения при расселении дома, улучшения жилищных условий и другими.
В этот день Юрий Ильин принял восьмерых пензенцев, решение проблем которых теперь взято под его контроль.
Новость: Администрация города Пензы
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