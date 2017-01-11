Заболел? Сиди дома!

Если захандрил, то лучше посидеть дома, а лучше всего отправиться прямо к врачу. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с инициативой наказывать людей, которые в плохом самочувствии выходят на работу. Такое беспокойство губернатора понятно, ведь это никому не нужное «геройство» может привести к дурным последствиям.

«Для губернатора Пензенской области и правительства одним из главных приоритетов является сохранения жизни и здоровья населения города и области. В связи с тем, что сейчас идет эпидемия гриппа, когда особо остра проблема распространения острых респираторных заболеваний, выход на работу сотрудников, которые уже заболели, не только нецелесообразен, а опасен», - отметила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Об этом уже столько времени трубит минздрав, что все уже давно выучили эти предупреждения как «Отче наш». Это как цепная реакция. Один пошел в школу или на работу – завтра уже пол города сляжет, а это 250 тысяч человек. Что уж говорить про всю область.

«Мы настоятельно рекомендуем, чтобы больные люди не выходили на работу или в школу и детские сады, потому что нахождение больного человека или ребенка будет способствовать распространению заболевания», - отметила Галина Рожкова, начальник отдела охраны здоровья Минздрава Пензенской области.

Что касается слов губернатора, то еще неизвестно, будет ли принято решение на счет наказания приболевших сотрудников на законодательном уровне.

«Губернатор Пензенской области рассматривает возможность выхода с законодательной инициативой о введении неких мер административного и дисциплинарного характера тем сотрудникам, которые выходят на работу больными. Такая инициатива возможна, но сейчас решение не принято», - отметила пресс-секретарь.

Учитывая то, что грипп в этом году разгулялся немного раньше положенного, стоит поберечь себя и при первых симптомах идти к врачу. Лучше обойтись без лишнего геройства, вылечиться и работать в полную силу, чем захворать самому и скосить половину своего коллектива.