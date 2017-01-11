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 Среда, 11 января 2017
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Развитие дополнительного образования в удаленных населенных пунктах
Сегодня в Пензе
 

Специалисты регионального министерства образования для анализа развития дополнительного образования в удаленных населенных пунктах совершили выезды в 17 районов Пензенской области.

На основе обобщения полученной информации муниципальным органам управления образования рекомендовано расширить сеть выездных классов для удовлетворения разнообразных интересов детей, наладить системность работы по выявлению талантливых ребят, организовать мониторинг эффективности работы образовательных организаций.

Будут разработаны адаптивные программы и индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения равного доступа всех учащихся к дополнительному образованию.

Кроме того, содержание дополнительного образования будет обновлено за счет создания программ, наиболее востребованных в современном обществе среди детей и подростков.

Средства на эти цели заложены в бюджет Пензенской области на 2017 год.

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