«Что? Где? Когда?» Стартовала зимняя серия игр

В Пензенской области стартовала зимняя серия игр учащихся «Что? Где? Когда?»

Муниципальный этап игры «Что? Где? Когда?» в рамках регионального проекта «Интеллектуальные игры» прошел 9 января 2017 года. Это вторая (зимняя) серия интеллектуальных игр 2016/2017 учебного года, которые проходят в области (осенняя серия игр – «Интеллект-бой» – прошла в конце 2016 года). Во всех муниципалитетах области школьники сражались за звание самой интеллектуальной команды, которая будет представлять муниципалитет на региональном этапе «Что? Где? Когда» в конце января.

Региональный этап выявит сильнейшую школьную команду области, которая будет представлять Сурский край в феврале 2017 года на Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в Ульяновске