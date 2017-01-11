Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 11 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«Что? Где? Когда?» Стартовала зимняя серия игр
Сегодня в Пензе
 

В Пензенской области стартовала зимняя серия игр учащихся «Что? Где? Когда?»

Муниципальный этап игры «Что? Где? Когда?» в рамках регионального проекта «Интеллектуальные игры» прошел 9 января 2017 года.  Это вторая (зимняя) серия интеллектуальных игр 2016/2017 учебного года, которые проходят в области (осенняя серия игр – «Интеллект-бой» – прошла в конце 2016 года). Во всех муниципалитетах области школьники сражались за звание самой интеллектуальной команды, которая будет представлять муниципалитет на региональном этапе «Что? Где? Когда» в конце января.

Региональный этап выявит сильнейшую школьную команду области, которая будет представлять Сурский край в феврале 2017 года на Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в  Ульяновске

Новость: Министерство образования Пензенской области

2017-01-11
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК
 Утверждены правила предоставления и распределения федеральных субсидий
 
2017-01-11
С 20 января изменяется схема транспортного сообщения микрорайона «Город Спутник»
 Вниманию жителей и гостей микрорайона «Город Спутник» Пензенского района
 
2017-01-11
«Эврика» VIII областная научно-практическая конференция учащихся
 В рамках Фестиваля научно-технического творчества учащихся «Таланты ХХI века»
 
2017-01-11
Выставка работ воспитанников многопрофильного техникума «Мокшанский интернат» продолжает свою работу
 ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества»
 
2017-01-11
«О ЕГЭ предметно»
 Рособрнадзор и ОТР запускают новый цикл совместных телепередач
 

Новости партнеров
 
На сайте: 14ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru