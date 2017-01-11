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«Что? Где? Когда?» Стартовала зимняя серия игр
Сегодня в Пензе
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В Пензенской области стартовала зимняя серия игр учащихся «Что? Где? Когда?» Муниципальный этап игры «Что? Где? Когда?» в рамках регионального проекта «Интеллектуальные игры» прошел 9 января 2017 года. Это вторая (зимняя) серия интеллектуальных игр 2016/2017 учебного года, которые проходят в области (осенняя серия игр – «Интеллект-бой» – прошла в конце 2016 года). Во всех муниципалитетах области школьники сражались за звание самой интеллектуальной команды, которая будет представлять муниципалитет на региональном этапе «Что? Где? Когда» в конце января. Региональный этап выявит сильнейшую школьную команду области, которая будет представлять Сурский край в феврале 2017 года на Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в Ульяновске
В Пензенской области стартовала зимняя серия игр учащихся «Что? Где? Когда?»
Муниципальный этап игры «Что? Где? Когда?» в рамках регионального проекта «Интеллектуальные игры» прошел 9 января 2017 года. Это вторая (зимняя) серия интеллектуальных игр 2016/2017 учебного года, которые проходят в области (осенняя серия игр – «Интеллект-бой» – прошла в конце 2016 года). Во всех муниципалитетах области школьники сражались за звание самой интеллектуальной команды, которая будет представлять муниципалитет на региональном этапе «Что? Где? Когда» в конце января.
Региональный этап выявит сильнейшую школьную команду области, которая будет представлять Сурский край в феврале 2017 года на Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в Ульяновске
Новость: Министерство образования Пензенской области
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