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 Среда, 11 января 2017
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Юбилейный 2017 год для картинной галереи
Сегодня в Пензе
 

Наступил юбилейный год для Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого. Наш музей отметит 125 лет со дня своего основания, и по праву мы гордимся, что он является одним самых старейших художественных музеев в России. 

Юбилейный сезон откроет масштабная выставка к 185-летию со дня рождения великого Российского художника Ивана Ивановича Шишкина. Сотрудники галереи уже приступили к её подготовке. Следует отметить, что в фондах нашей галереи хранится богатейшее собрание уникальных произведений великого художника. В экспозиции будут представлены живописные полотна, этюды, графика Шишкина. 

Выставка к 185-летию И. Шишкина станет первым масштабным проектом в юбилейный для галереи году. Поэтому администрация и специалисты Музея разрабатывают интересные, яркие и необычные для Пензы формы открытия и последующей работе этой выставки.

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