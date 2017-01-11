|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Юбилейный 2017 год для картинной галереи
Сегодня в Пензе
|
Наступил юбилейный год для Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого. Наш музей отметит 125 лет со дня своего основания, и по праву мы гордимся, что он является одним самых старейших художественных музеев в России. Юбилейный сезон откроет масштабная выставка к 185-летию со дня рождения великого Российского художника Ивана Ивановича Шишкина. Сотрудники галереи уже приступили к её подготовке. Следует отметить, что в фондах нашей галереи хранится богатейшее собрание уникальных произведений великого художника. В экспозиции будут представлены живописные полотна, этюды, графика Шишкина. Выставка к 185-летию И. Шишкина станет первым масштабным проектом в юбилейный для галереи году. Поэтому администрация и специалисты Музея разрабатывают интересные, яркие и необычные для Пензы формы открытия и последующей работе этой выставки.
Наступил юбилейный год для Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого. Наш музей отметит 125 лет со дня своего основания, и по праву мы гордимся, что он является одним самых старейших художественных музеев в России.
Юбилейный сезон откроет масштабная выставка к 185-летию со дня рождения великого Российского художника Ивана Ивановича Шишкина. Сотрудники галереи уже приступили к её подготовке. Следует отметить, что в фондах нашей галереи хранится богатейшее собрание уникальных произведений великого художника. В экспозиции будут представлены живописные полотна, этюды, графика Шишкина.
Выставка к 185-летию И. Шишкина станет первым масштабным проектом в юбилейный для галереи году. Поэтому администрация и специалисты Музея разрабатывают интересные, яркие и необычные для Пензы формы открытия и последующей работе этой выставки.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru