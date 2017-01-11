Юбилейный 2017 год для картинной галереи

Наступил юбилейный год для Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого. Наш музей отметит 125 лет со дня своего основания, и по праву мы гордимся, что он является одним самых старейших художественных музеев в России.

Юбилейный сезон откроет масштабная выставка к 185-летию со дня рождения великого Российского художника Ивана Ивановича Шишкина. Сотрудники галереи уже приступили к её подготовке. Следует отметить, что в фондах нашей галереи хранится богатейшее собрание уникальных произведений великого художника. В экспозиции будут представлены живописные полотна, этюды, графика Шишкина.

Выставка к 185-летию И. Шишкина станет первым масштабным проектом в юбилейный для галереи году. Поэтому администрация и специалисты Музея разрабатывают интересные, яркие и необычные для Пензы формы открытия и последующей работе этой выставки.