«Эврика» VIII областная научно-практическая конференция учащихся

В рамках Фестиваля научно-технического творчества учащихся «Таланты ХХI века» 12 января 2017 года 10.00 в 8 корпусе Пензенского государственного университета пройдёт очный тур VIII областной научно-практической конференции учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика».

На очный тур конференции из 70 работ, поступивших в оргкомитет, к защите допущено более 50 работ учащихся из образовательных организаций Пензы, Заречного, Кузнецка, Белинского, Бессоновского, Кузнецкого, Пензенского и Сердобского районов.

Компетентное жюри будет оценивать работы по 10 номинациям:

«Техническое моделирование»;

«Техническое конструирование»;

«Радиоэлектроника»;

«Робототехника»;

«Энергосберегающие технологии»;

«Экспериментальная и прикладная физика»;

«Прикладная математика»;

«Программирование и вычислительная техника»;

«Мультимедийные технологии»;

«Астрономия и космонавтика».

Организацию и проведение конференции осуществляет областной Центр развития творчества детей и юношества при содействии Министерства образования Пензенской области и Пензенского государственного университета.