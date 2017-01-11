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 Среда, 11 января 2017
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«Эврика» VIII областная научно-практическая конференция учащихся
Сегодня в Пензе
 

В рамках Фестиваля научно-технического творчества учащихся «Таланты ХХI века» 12 января 2017 года 10.00 в 8 корпусе Пензенского государственного университета пройдёт очный тур VIII областной научно-практической конференции учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика».

На очный тур конференции из 70 работ, поступивших в оргкомитет, к защите допущено более 50 работ учащихся из образовательных организаций Пензы, Заречного, Кузнецка, Белинского, Бессоновского, Кузнецкого, Пензенского и Сердобского районов.

Компетентное жюри будет оценивать работы по 10 номинациям:

  • «Техническое моделирование»;
  • «Техническое конструирование»;
  • «Радиоэлектроника»;
  • «Робототехника»;
  • «Энергосберегающие технологии»;
  • «Экспериментальная и прикладная физика»;
  • «Прикладная математика»;
  • «Программирование и вычислительная техника»;
  • «Мультимедийные технологии»;
  • «Астрономия и космонавтика».

Организацию и проведение конференции осуществляет областной Центр развития творчества детей и юношества при содействии Министерства образования Пензенской области и Пензенского государственного университета.

Новость: Министерство образования Пензенской области

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