С 20 января изменяется схема транспортного сообщения микрорайона «Город Спутник»

В целях улучшения транспортного обслуживания населения Пензенской области Минпромом Пензенской области проведена работа по открытию межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 149 «г.Пенза (ул.Светлая) - с.Засечное (г.Спутник)». По итогам проведенного конкурсного отбора перевозка пассажиров на данном маршруте будет осуществляться с 20.01.2017 индивидуальным предпринимателем Талышевым Д.А. на 18 единицах автобусах малого класса, по утвержденному расписанию движения.

С 20.01.2017 пассажирский транспорт, следующий по муниципальному автобусному маршруту города Пензы № 49 «ул. Светлая — ул. Сухумская», заезд в микрорайон «Город Спутник» осуществлять не будет.

Просим быть внимательными при осуществлении поездки на указанных маршрутах регулярных перевозок.