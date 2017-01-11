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С 20 января изменяется схема транспортного сообщения микрорайона «Город Спутник»
Сегодня в Пензе
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В целях улучшения транспортного обслуживания населения Пензенской области Минпромом Пензенской области проведена работа по открытию межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 149 «г.Пенза (ул.Светлая) - с.Засечное (г.Спутник)». По итогам проведенного конкурсного отбора перевозка пассажиров на данном маршруте будет осуществляться с 20.01.2017 индивидуальным предпринимателем Талышевым Д.А. на 18 единицах автобусах малого класса, по утвержденному расписанию движения. С 20.01.2017 пассажирский транспорт, следующий по муниципальному автобусному маршруту города Пензы № 49 «ул. Светлая — ул. Сухумская», заезд в микрорайон «Город Спутник» осуществлять не будет. Просим быть внимательными при осуществлении поездки на указанных маршрутах регулярных перевозок.
В целях улучшения транспортного обслуживания населения Пензенской области Минпромом Пензенской области проведена работа по открытию межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 149 «г.Пенза (ул.Светлая) - с.Засечное (г.Спутник)». По итогам проведенного конкурсного отбора перевозка пассажиров на данном маршруте будет осуществляться с 20.01.2017 индивидуальным предпринимателем Талышевым Д.А. на 18 единицах автобусах малого класса, по утвержденному расписанию движения.
С 20.01.2017 пассажирский транспорт, следующий по муниципальному автобусному маршруту города Пензы № 49 «ул. Светлая — ул. Сухумская», заезд в микрорайон «Город Спутник» осуществлять не будет.
Просим быть внимательными при осуществлении поездки на указанных маршрутах регулярных перевозок.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области
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