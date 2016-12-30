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Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК
Сегодня в Пензе
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Утверждены правила предоставления и распределения федеральных субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК 30 декабря 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации №1556 утверждены предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса. Постановление подписано председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Утверждены правила предоставления и распределения федеральных субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК
30 декабря 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации №1556 утверждены предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.
Постановление подписано председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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