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С Днем работника прокуратуры Российской Федерации
Сегодня в Пензе
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Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Пензенской области! Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! Прокуратура – ключевое звено всей правоохранительной системы страны. С каждым годом ваша роль в жизнедеятельности общества неуклонно возрастает, но главное содержание работы остается неизменным - вы стоите на страже государственных интересов, прав и свобод граждан России. От вашего профессионализма, успехов в противодействии преступности и коррупции во многом зависит решение масштабной стратегической задачи – всемерно укреплять верховенство Закона, активно способствовать становлению правового государства. И вы с честью справляетесь с такой ответственной миссией благодаря самоотверженному труду, верности долгу, честному исполнению служебных обязанностей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области! Губернатор Пензенской области
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Пензенской области!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Прокуратура – ключевое звено всей правоохранительной системы страны. С каждым годом ваша роль в жизнедеятельности общества неуклонно возрастает, но главное содержание работы остается неизменным - вы стоите на страже государственных интересов, прав и свобод граждан России.
От вашего профессионализма, успехов в противодействии преступности и коррупции во многом зависит решение масштабной стратегической задачи – всемерно укреплять верховенство Закона, активно способствовать становлению правового государства. И вы с честью справляетесь с такой ответственной миссией благодаря самоотверженному труду, верности долгу, честному исполнению служебных обязанностей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!
Губернатор Пензенской области
Новость: Правительство Пензенской области
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