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Виктор Кувайцев поздравил работников прокуратуры
Сегодня в Пензе
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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! Ваша служба во все времена была оплотом законности, правопорядка и соблюдения прав граждан, опорой государственной и общественной стабильности. В этой нелегкой деятельности требуется как высокий профессионализм, юридическая эрудиция, так и особые личные качества – ответственность, твердость характера, мужество. Уверен, что работники прокуратуры будут и впредь приумножать славные профессиональные традиции, оставаясь верными своему долгу и успешно решая поставленные задачи. От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего города! С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Ваша служба во все времена была оплотом законности, правопорядка и соблюдения прав граждан, опорой государственной и общественной стабильности. В этой нелегкой деятельности требуется как высокий профессионализм, юридическая эрудиция, так и особые личные качества – ответственность, твердость характера, мужество.
Уверен, что работники прокуратуры будут и впредь приумножать славные профессиональные традиции, оставаясь верными своему долгу и успешно решая поставленные задачи.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего города!
С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы
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