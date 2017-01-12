Виктор Кувайцев поздравил работников прокуратуры

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Ваша служба во все времена была оплотом законности, правопорядка и соблюдения прав граждан, опорой государственной и общественной стабильности. В этой нелегкой деятельности требуется как высокий профессионализм, юридическая эрудиция, так и особые личные качества – ответственность, твердость характера, мужество.

Уверен, что работники прокуратуры будут и впредь приумножать славные профессиональные традиции, оставаясь верными своему долгу и успешно решая поставленные задачи.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего города!

С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев