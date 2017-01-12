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«Прощание с елкой»
Сегодня в Пензе
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В целях экологического воспитания детей, популяризации активного семейного отдыха общеобразовательными учреждениями планируется проведение массовых мероприятий для обучающихся и родителей «Прощание с елкой»: МБОУ СОШ № 17 (ул. Карпинского, 31) – 13 января 2017 г. в 13.00; МБОУ СОШ № 32 (ул. Кижеватова,13) – 13 января 2017 г. в 12.00; МБОУ СОШ № 35 (ул. Луначарского, 10) – 13 января 2017 г. в 13.00; МБОУ СОШ № 50 (ул. Докучаева, 20) – 13 января 2017 г. в 11.00; МБОУ СОШ № 58 (ул. Ворошилова, 9) – 13 января 2017 г. в 12.00; МБОУ СОШ № 59 (ул. Вадинская, 9) – 14 января 2017 г. в 15.00; МБОУ СОШ № 64 (ул. Бородина, 16) – 13 января 2017 г. в 11.00; МБОУ СОШ № 77 (ул. Антонова, 27а) – 14 января 2017 г. в 10.00. Все желающие приглашаются к участию в акции по сбору елок по месту жительства. Участники мероприятия смогут обменять хвойные деревья на конфеты. На всех заявленных площадках будут проходить концертные программы и спортивные игры.
В целях экологического воспитания детей, популяризации активного семейного отдыха общеобразовательными учреждениями планируется проведение массовых мероприятий для обучающихся и родителей «Прощание с елкой»:
МБОУ СОШ № 17 (ул. Карпинского, 31) – 13 января 2017 г. в 13.00;
МБОУ СОШ № 32 (ул. Кижеватова,13) – 13 января 2017 г. в 12.00;
МБОУ СОШ № 35 (ул. Луначарского, 10) – 13 января 2017 г. в 13.00;
МБОУ СОШ № 50 (ул. Докучаева, 20) – 13 января 2017 г. в 11.00;
МБОУ СОШ № 58 (ул. Ворошилова, 9) – 13 января 2017 г. в 12.00;
МБОУ СОШ № 59 (ул. Вадинская, 9) – 14 января 2017 г. в 15.00;
МБОУ СОШ № 64 (ул. Бородина, 16) – 13 января 2017 г. в 11.00;
МБОУ СОШ № 77 (ул. Антонова, 27а) – 14 января 2017 г. в 10.00.
Все желающие приглашаются к участию в акции по сбору елок по месту жительства. Участники мероприятия смогут обменять хвойные деревья на конфеты. На всех заявленных площадках будут проходить концертные программы и спортивные игры.
Новость: Администрация города Пензы
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