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 Четверг, 12 января 2017
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«Прощание с елкой»
Сегодня в Пензе
 

В целях экологического воспитания детей, популяризации активного семейного отдыха общеобразовательными учреждениями планируется проведение массовых мероприятий для обучающихся и родителей «Прощание с елкой»:

МБОУ СОШ № 17 (ул. Карпинского, 31) – 13 января 2017 г. в 13.00;

МБОУ СОШ № 32 (ул. Кижеватова,13) – 13 января 2017 г. в 12.00;

МБОУ СОШ № 35 (ул. Луначарского, 10) – 13 января 2017 г. в 13.00;

МБОУ СОШ № 50 (ул. Докучаева, 20) – 13 января 2017 г. в 11.00;

МБОУ СОШ № 58 (ул. Ворошилова, 9) – 13 января 2017 г. в 12.00;

МБОУ СОШ № 59 (ул. Вадинская, 9) – 14 января 2017 г. в 15.00;

МБОУ СОШ № 64 (ул. Бородина, 16) – 13 января 2017 г. в 11.00;

МБОУ СОШ № 77 (ул. Антонова, 27а) – 14 января 2017 г. в 10.00.

Все желающие приглашаются к участию в акции по сбору елок по месту жительства. Участники мероприятия смогут обменять хвойные деревья на конфеты. На всех заявленных площадках будут проходить концертные программы и спортивные игры. 

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