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 Четверг, 12 января 2017
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В Пензенской области самые высокие показатели годности граждан к военной службе
Сегодня в Пензе
 

Пензенская область отмечена в числе регионов РФ с самыми высокими показателями годности граждан к военной службе. Об этом сообщили в ходе совещания, которое провел начальник главного организационно-мобилизационного Управления Генерального Штаба ВС  РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Совещание прошло в режиме видеоконференции 11 января 2017 года. В нем приняли участие представители военных штабов, заместители глав субъектов РФ, военные комиссары регионов.

Генерал-полковник Василий Тонкошкуров подвел итоги призыва граждан на военную службу осенью 2016 года, отметив, что в ряды вооруженных сил России было призвано 152 тысячи новобранцев, и план осеннего призыва по стране выполнен в полном объеме.

В ходе проведения совещания были заслушаны доклады представителей субъектов РФ,  которые остановились на особенностях организации подготовки к военной службе в их регионах.

Пензенская область наряду со Ставропольским краем и Липецкой областью была отмечена как территория, на которой показатель годности призывников на военную службу по состоянию здоровья составляет более 80 процентов. В среднем по России он равен 78, 3 процентов.

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин выступил с докладом, в котором раскрыл основные аспекты проведения работы по достижению высоких показателей подготовки жителей Пензенской области к службе в армии. 

«В Пензенской области успешно реализуется комплекс мероприятий, направленных на физическую, нравственную и морально-психологическую подготовку граждан к военной службе», - подчеркнул Валерий Савин.

По словам вице-губернатора, особое внимание Правительство региона уделяет вопросам медицинского обеспечения подготовки жителей области к службе в армии. На территории области выстроена четкая система профилактики и воспитания здорового образа жизни у населения. В результате реализации комплекса мер наблюдаются устойчивые положительные тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения.       

«При призыве на военную службе рост показателя годности по состоянию здоровья за последние 4 года составил 7 процентов», - подытожил вице-губернатор Валерий Савин.

Новость: Правительство Пензенской области

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