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Стартовал областной этап Всероссийских предметных олимпиад школьников
Сегодня в Пензе
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Областной этап Всероссийских предметных олимпиад школьников пройдет в Пензенской области с 11 января по 22 февраля 2017 года. В нем примут участие 1400 пензенских школьников - победители муниципальных этапов олимпиады, сообщили в министерстве образования региона. По информации министерства образования, 11 января девять школьников области приняли участие в первом испытании по французскому языку. Участники прошли испытания по аудированию и речи, выполнили письменную работу. Время проведения олимпиады - 5 часов. Следующее испытание - олимпиада по литературе, - пройдет 13 и 14 января. Ее участниками станут 76 школьников. Испытания пройдут по 19 предметам. Завершится областной этап 22 февраля соревнованием по предмету «Технология», впервые включенному в перечень предметов Всероссийских олимпиад школьников. В 2016 году в Пензенской области в муниципальном этапе олимпиады принял участие каждый четвертый ученик 5-11 классов.
Областной этап Всероссийских предметных олимпиад школьников пройдет в Пензенской области с 11 января по 22 февраля 2017 года. В нем примут участие 1400 пензенских школьников - победители муниципальных этапов олимпиады, сообщили в министерстве образования региона.
По информации министерства образования, 11 января девять школьников области приняли участие в первом испытании по французскому языку. Участники прошли испытания по аудированию и речи, выполнили письменную работу. Время проведения олимпиады - 5 часов.
Следующее испытание - олимпиада по литературе, - пройдет 13 и 14 января. Ее участниками станут 76 школьников.
Испытания пройдут по 19 предметам. Завершится областной этап 22 февраля соревнованием по предмету «Технология», впервые включенному в перечень предметов Всероссийских олимпиад школьников.
В 2016 году в Пензенской области в муниципальном этапе олимпиады принял участие каждый четвертый ученик 5-11 классов.
Новость: Правительство Пензенской области
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